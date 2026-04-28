La nueva Aprilia es la moto más atractiva de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 28 ABR 2026 - 03:29h.

¿Merece la pena invetir los 19.100 euros que cuesta?

Más bonita que la Aprilia SR GT y, para muchos, más moderna que el Piaggio Medley

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En Aprilia no dejan de hacerse con un hueco en el mercado, y no es sorprendente en absoluto, considerando que tienen modelos simplemente maravillosos. El ejemplo más claro es la Tuono V4, que no puede ser más atractiva. Además, sus prestaciones y su equipamiento la sitúan a la altura de las mejores, aunque haya alternativas mucho más costosas. Por todo esto, creemos que es una compra muy interesante, y que merece la pena hacer al 100%.

En su última actualización, sufrió un importante rediseño que afectó tanto al interior como al exterior, aparte de recibir la homologación Euro 5+. Sin duda, esta propuesta de hyper naked con la firma de la fábrica italiana es una inversión segura y sin riesgo, que se puede conseguir en color amarillo y gris. Y entre sus principales cambios, lo que queremos destacar es el motor renovado, el sistema de escape modificado, el rediseño del apartado aerodinámico o el paquete electrónico APRC renovado.

Gracias a la estructura del motor en V, como las motos de competición, el propulsor tetra cilíndrico que equipa ha aumentado su tamaño hasta llegar a los 1099 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 180 CV, algo sensacional, a 11.800 revoluciones por minuto. Mientras que el par máximo se sitúa en 121 Nm, que tampoco está para nada mal. Y a nivel de equipamiento, es necesario destacar la pantalla TFT de 5” con conectividad.

La Aprilia Tuono V4 tiene un precio de 19.100 euros

Si quieres conseguir esta Aprilia Tuono V4, entonces no lo dudes e invierte los 19.100 euros que cuesta, una cantidad que a nosotros nos parece muy razonable, y que queda más que justificada en todos los sentidos. Porque por esa cifra, podrás conseguir una auténtica deportiva de última generación, con un rendimiento sensacional.