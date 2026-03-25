Más bonita que la Aprilia SR GT y, para muchos, más moderna que el Piaggio Medley

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 16:40h.

Tiene un motor potente y divertido con un estilo SUV

Aprilia tiene una moto que se agota en horas porque es una inversión segura

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En Honda se siguen renovando, y todavía son capaces de sorprender a la gente con alguna de sus motos. Así se demuestra con esta Honda X-ADV, que no deja de ganar adeptos, y que se confirma como una de las alternativas más interesantes del mercado. Es más bonita a nivel estético que la Aprilia SR GT, lo que parecía muy complicado, y tiene una serie de actualizaciones y de mejoras que también la colocan por encima de la Piaggio Medley.

Y es que esta moto, que lleva el sello de la firma del Ala Dorada, es una mezcla entre scooter y aventurera, combinando los mejores atributos de ambas, haciendo que sea un modelo premium. Tiene un motor potente y divertido, con un estilo SUV más elegante que nunca, y una parte fabricada en Durabio, un material con fama de indestructible. Los nuevos dobles faros LED introduce intermitentes DRL, y la pantalla se ajusta fácilmente con una mano.

El asiento es más cómodo tras la última actualización, y se ha actualizado también el DCT para conseguir una respuesta más suave a baja velocidad, añadiendo también control de crucero. Pasando al motor, ofrece la increíble cifra de 59 CV de potencia, y un par máximo de 69 Nm. El propulsor es un bicilíndrico en paralelo de ocho válvulas, con una cilindrada de 745 centímetros cúbicos, que convierte esta Honda X-ADV en toda una maravilla.

El precio de la Honda X-ADV es otro motivo más para querer comprarla

Si acabas de quedar convencido con la compra de esta Honda X-ADV, lo que tendrás que hacer es pagar un total de 13.380 euros. Es una alternativa diferente a las scooter, pero creemos que merece mucho la pena plantearse esta inversión.