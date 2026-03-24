El nuevo Toyota es el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 16:05h.

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

El RAV4 mantiene su enfoque familiar con una carrocería amplia y un habitáculo espacioso

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El nuevo Toyota RAV4 se posiciona como el modelo más atractivo del catálogo al estrenar una nueva generación que refuerza todos los pilares que han definido su éxito en los últimos años. Este SUV medio evoluciona con un diseño más sólido y moderno, una oferta mecánica completamente electrificada y un planteamiento que prioriza la eficiencia sin renunciar a la versatilidad. La renovación no es superficial, sino que introduce mejoras relevantes en tecnología, comportamiento y calidad percibida.

La estética exterior gana presencia con líneas más marcadas y una imagen más robusta, alineada con la tendencia actual del segmento. El frontal adopta una identidad más contundente, mientras que la zaga mantiene un enfoque funcional sin perder carácter. En conjunto, el modelo transmite mayor madurez, consolidando su papel como uno de los pilares de la gama SUV de Toyota.

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En el interior, el salto es igualmente notable. Se ha apostado por una disposición más limpia y tecnológica, con una instrumentación digital de mayor tamaño y un sistema multimedia actualizado. Los materiales y ajustes mejoran, elevando la sensación de calidad general. No es ningún secreto que este aspecto era uno de los puntos a reforzar frente a sus rivales, y en esta nueva generación se percibe un avance claro en ergonomía y conectividad.

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A nivel práctico, el RAV4 mantiene su enfoque familiar con una carrocería amplia y un habitáculo espacioso. El maletero continúa siendo uno de sus puntos fuertes, ofreciendo una capacidad suficiente para cubrir un uso cotidiano exigente. La modularidad interior y la comodidad de las plazas traseras refuerzan su carácter polivalente.

Electrificación total y mayor eficiencia

La gama mecánica del nuevo RAV4 sigue apostando exclusivamente por soluciones electrificadas, consolidando la estrategia de la marca en este tipo de tecnologías. Se mantienen las versiones híbridas autorrecargables, que combinan un motor de gasolina con uno o varios motores eléctricos para ofrecer un equilibrio entre consumo y prestaciones. Por otro lado, las variantes híbridas enchufables adquieren un mayor protagonismo, con cifras de potencia elevadas y la posibilidad de circular en modo eléctrico durante trayectos urbanos.

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En este sentido, la eficiencia se convierte en uno de los argumentos centrales del modelo. La mejora en la gestión energética y la optimización de los sistemas híbridos permiten reducir consumos y emisiones, al tiempo que se mantiene un nivel de rendimiento adecuado para un SUV de su tamaño. La disponibilidad de versiones con tracción total añade un plus de versatilidad, especialmente en condiciones de baja adherencia.

Otro aspecto relevante es la incorporación de nuevos asistentes a la conducción. El RAV4 integra un conjunto de sistemas de seguridad más avanzado, con funciones que mejoran la conducción semiautónoma y refuerzan la protección de los ocupantes. La evolución tecnológica también se refleja en la conectividad, con servicios digitales más completos y actualizaciones remotas.

Por todo ello, esta nueva generación del Toyota RAV4 se consolida como una de las propuestas más equilibradas dentro de la gama Toyota. Su combinación de diseño, eficiencia y tecnología lo sitúa como un referente entre los SUV híbridos, reforzando su posición en un segmento cada vez más competitivo.