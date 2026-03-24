Cuesta como un Toyota Yaris Cross, pero este SUV chino es más grande y mucho más atractivo

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 05:05h.

El Omoda 5 es una de las opciones que más peso ha ganado en los últimos tiempos en el mercado español

Omoda se carga el número 3

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El Omoda 5 híbrido se posiciona como una de las propuestas más llamativas dentro del segmento de los SUV compactos al ofrecer un tamaño superior y una presencia más sofisticada por un precio comparable al de modelos más pequeños como el Toyota Yaris Cross. Esta combinación de factores refuerza el sentido del titular, ya que el modelo chino apuesta por ofrecer más espacio y una imagen más elaborada sin elevar de forma significativa el coste de acceso.

El diseño exterior es uno de sus principales argumentos. El Omoda 5 recurre a una estética moderna y diferenciada, con un frontal dominado por una parrilla de gran tamaño y líneas angulosas que le otorgan personalidad. La silueta, con rasgos cercanos a un SUV coupé, aporta dinamismo visual, mientras que los detalles en iluminación y acabados refuerzan una sensación de producto más cuidado. No es ningún secreto que este enfoque busca captar a un público que valora la imagen tanto como la funcionalidad.

Las dimensiones juegan un papel clave en su posicionamiento. Frente a alternativas más compactas, ofrece una mayor longitud y anchura, lo que se traduce en una mejor habitabilidad interior. El espacio disponible en las plazas traseras y la capacidad de carga permiten un uso más versátil, especialmente en contextos familiares o desplazamientos largos. Este aspecto lo sitúa un escalón por encima de otros SUV de precio similar.

El interior continúa esa apuesta por la modernidad, con un diseño dominado por la digitalización. La presencia de pantallas de gran formato y una disposición limpia de los mandos contribuyen a crear un entorno tecnológico y funcional, en línea con lo que se espera de un modelo actual dentro de su categoría.

Un SUV que apuesta por el equilibrio entre tamaño y tecnología

El equipamiento es otro de los pilares del Omoda 5 híbrido. Desde versiones iniciales, incorpora un conjunto amplio de asistentes a la conducción y sistemas de conectividad que elevan su valor percibido. En este sentido, se posiciona como una alternativa competitiva frente a modelos tradicionales que, a igualdad de precio, ofrecen una dotación más limitada.

En el apartado mecánico, el sistema híbrido está orientado a ofrecer una conducción suave y eficiente. La respuesta progresiva y el funcionamiento refinado encajan con un uso cotidiano, donde prima el confort sobre las prestaciones puras. Este planteamiento refuerza su carácter como vehículo práctico y fácil de utilizar en entornos urbanos y periurbanos.

Por otro lado, el comportamiento dinámico mantiene esa misma filosofía. La suspensión está ajustada para priorizar la comodidad de los ocupantes, absorbiendo con eficacia las irregularidades del terreno, mientras que la conducción resulta predecible y sencilla.

De esta forma, el Omoda 5 híbrido se presenta como una opción que destaca por ofrecer más tamaño, una estética más elaborada y un nivel tecnológico notable dentro de un rango de precios contenido. Su propuesta se apoya en un equilibrio bien logrado entre diseño, espacio y equipamiento, elementos que explican su creciente protagonismo en el mercado.