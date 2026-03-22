Más versátil que el Ford Puma y, sin duda, más potente que el Cupra Formentor: el SUV que nadie esperaba

Coches y Motos 22 MAR 2026 - 16:27h.

Ford se carga el Focus

Este SUV chino está arrasando en España

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El Omoda 5 híbrido aterriza en el competido segmento de los SUV compactos con una propuesta que respalda plenamente su planteamiento: más versátil que el Ford Puma y, sin duda, más potente que el Cupra Formentor en configuraciones comparables. Se trata de un modelo que irrumpe sin el peso histórico de otros fabricantes, pero con una receta muy clara basada en tecnología, eficiencia y un enfoque práctico que amplía su alcance dentro del mercado.

Desde el punto de vista dimensional, su carrocería en torno a los 4,4 metros le permite situarse en una posición intermedia muy equilibrada. Ofrece un habitáculo bien resuelto, con suficiente espacio para un uso familiar y un maletero acorde a las exigencias del segmento. Esta configuración refuerza su carácter polivalente, uno de los aspectos que más peso tienen en su planteamiento global.

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En este sentido, el sistema híbrido se convierte en el eje principal del modelo. La combinación de motor térmico y eléctrico da como resultado una potencia conjunta superior a la media de su categoría, lo que se traduce en una respuesta más contundente en aceleración y recuperación. Al mismo tiempo, mantiene niveles de consumo ajustados, lo que refuerza su perfil como opción eficiente para el día a día.

No es ningún secreto que otro de los pilares del Omoda 5 híbrido es su dotación tecnológica. El interior apuesta por un entorno digital muy marcado, con doble pantalla, conectividad avanzada y un paquete de asistentes a la conducción amplio. Esta carga tecnológica contribuye a posicionarlo como una de las alternativas más completas en términos de equipamiento.

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Un equilibrio poco habitual entre potencia y uso práctico

Lo destacable en este caso es que el modelo no se limita a ofrecer cifras destacadas, sino que construye un conjunto coherente. Su comportamiento dinámico prioriza la facilidad de conducción, con una puesta a punto orientada al confort sin renunciar a una cierta firmeza que mejora la estabilidad en carretera. Esta dualidad refuerza su carácter versátil frente a propuestas más especializadas.

El diseño exterior también juega un papel relevante en su posicionamiento. Con líneas marcadas y una estética moderna, se desmarca de los patrones más conservadores del segmento. Este enfoque visual refuerza su identidad y lo sitúa como una opción diferenciada en un entorno cada vez más homogéneo.

Por otro lado, su planteamiento no gira en torno a ser el modelo más accesible, sino a ofrecer un equilibrio global entre prestaciones, tecnología y funcionalidad. Esta estrategia lo acerca a un perfil de usuario que prioriza el conjunto frente a aspectos individuales, como el precio o la deportividad extrema.

Por todo ello, el Omoda 5 híbrido se consolida como uno de los SUV más inesperados del momento. Su capacidad para combinar potencia elevada, eficiencia y un alto nivel de equipamiento lo sitúan como una alternativa sólida dentro de un segmento en constante transformación, donde cada vez resulta más difícil destacar con una propuesta realmente diferenciada.