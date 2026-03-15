El SUV que muchos consideran más bonito que el Toyota Yaris Cross

Coches y Motos 15 MAR 2026 - 21:54h.

También es japonés, lleva un bloque híbrido y lo puedes tener por menos de 150 euros al mes

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota Yaris Cross se ha convertido en uno de los SUV urbanos más populares del mercado. Ofrece fiabilidad, bajo consumo y la reconocida tecnología híbrida de Toyota. Además, su tamaño compacto y su facilidad de conducción lo convierten en una opción muy interesante para el día a día.

Muchos conductores valoran especialmente su eficiencia y su reputación de durabilidad. El sistema híbrido de Toyota destaca por su suavidad y su bajo gasto de combustible. Por eso el Yaris Cross es uno de los SUV más vendidos en varios mercados europeos.

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Esta alternativa al Toyota Yaris Cross también es japonesa

Sin embargo, dentro del segmento existen alternativas muy atractivas. Una de ellas es el Mazda CX-30. Este modelo apuesta por un enfoque diferente. Prioriza el diseño, la calidad de acabados y una conducción más refinada. Para muchos, su estética es incluso más elegante que la del Toyota.

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El Mazda CX-30 utiliza el lenguaje de diseño Kodo, una filosofía que apuesta por líneas limpias y superficies muy fluidas. El resultado es un SUV con mucha personalidad. Su presencia transmite una sensación de sofisticación y dinamismo.

También ofrece unas dimensiones muy equilibradas. Es más grande que el Yaris Cross, situándose en el límite del segmento, codeándose con los C-SUV. Mide 4.395 mm de largo, 1.795 mm de ancho y 1.540 mm de alto. La batalla de 2.655 mm permite disfrutar de un interior amplio. Además, el maletero ofrece 430 litros, ampliables hasta 1.406 litros.

Es uno de los SUV urbanos más versátiles

Su precio resulta bastante competitivo dentro del segmento. Sobre catálogo parte desde 30.086 euros. Sin embargo, Mazda anuncia unidades desde 27.170 euros al contado o 25.770 euros financiando. En este último caso se puede acceder al coche con 145 euros al mes durante 36 meses, con entrada de 6.261,77 euros y cuota final de 17.780,27 euros.

La versión que te llevas por estos precios utiliza un motor gasolina microhíbrido e-Skyactiv-G de 2.5 litros. Desarrolla 140 CV y 238 Nm de par máximo. Está asistido por un sistema M Hybrid de 24 voltios, lo que le permite contar con etiqueta ECO de la DGT. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y alcanza 194 km/h.