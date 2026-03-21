3.524 euros de descuento y 4,5 L/100 km: el SUV híbrido de Toyota que copia la fórmula de Honda con precio de Mazda
Orientado a reducir el gasto en la ciudad y a un precio que lo convierte en una opción muy competitiva en su segmento
Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross
Toyota sigue apostando fuerte por la tecnología híbrida. Y lo hace con uno de sus modelos más interesantes. El Toyota Yaris Cross se posiciona como un SUV compacto pensado para quienes buscan eficiencia, precio contenido y uso urbano.
Este modelo recoge una fórmula muy conocida. La misma que ha popularizado Honda. Un sistema híbrido enfocado en reducir el consumo en ciudad. Sin enchufes. Sin complicaciones. Solo eficiencia real en el día a día.
Además, juega muy bien con el precio. Parte de 29.424 euros, pero actualmente se anuncia desde 27.500 euros al contado o 25.900 euros financiado. Esto supone un descuento de más de 3.500 euros, acercándolo a modelos de Mazda.
Así es el SUV más pequeño de Toyota
En cuanto a tamaño, el Yaris Cross encaja perfectamente en el segmento urbano. Mide 4.180 mm de largo, con una batalla de 2.560 mm. Es compacto por fuera. Pero práctico por dentro. Ideal para ciudad.
El maletero también cumple bien. Ofrece 390 litros de capacidad, ampliables hasta 1.097 litros. Suficiente para el día a día. Y también para escapadas de fin de semana sin problemas.
El precio mencionado es para una versión que usa un sistema HEV basado en un motor gasolina 1.5 de tres cilindros con ciclo Atkinson. En conjunto, desarrolla 130 CV y 185 Nm de par máximo. Todo va asociado a un cambio automático CVT y tracción delantera. La conducción es suave. Sin tirones. Muy cómoda en ciudad. Justo donde más sentido tiene este tipo de sistema híbrido.
Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Pero lo importante no es correr. Es gastar poco. Y en eso destaca. El consumo medio se sitúa en torno a 4,4 – 4,5 litros cada 100 km. Una cifra muy baja para un SUV. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.
Equipamiento muy muy top
El equipamiento también está bien resuelto. Incluye llantas de 17 pulgadas, sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.
También incorpora acceso y arranque sin llave y retrovisores eléctricos calefactables. Elementos prácticos que mejoran la experiencia diaria sin encarecer el conjunto.
Frente a rivales como el Renault Captur híbrido, el Nissan Juke o el Jeep Renegade, el Yaris Cross destaca por su eficiencia. También por su fiabilidad.