Coches y Motos 19 MAR 2026 - 05:48h.

Espacio para toda la familia, diseño deportivo y un bloque híbrido que le otorga la etiqueta ECO de la DGT

El SUV número uno de Dacia está de estreno

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En el mercado actual hay coches muy baratos, como el Dacia Sandero o los chinos que ocupan cada vez más espacio en nuestro mercado. Pero también existen opciones que ofrecen más tecnología, más espacio y motores electrificados por un precio todavía razonable. Uno de los modelos que mejor representa este equilibrio es el Citroën C4 X, una berlina moderna pensada para quienes buscan confort, eficiencia y equipamiento.

El Citroën C4 X apuesta por un concepto diferente. No es un SUV, pero tampoco una berlina clásica. Combina una carrocería estilizada con una posición de conducción elevada y un diseño muy moderno. Esto lo convierte en un coche práctico para el día a día y muy cómodo para viajes largos.

El Citroën del que menos se habla es uno de los mejores

En cuanto a tamaño, ofrece unas dimensiones generosas. El modelo mide 4.600 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.525 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.670 mm. Gracias a estas proporciones, el interior resulta amplio y confortable para toda la familia.

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Otro punto fuerte es su capacidad de carga. El maletero ofrece 510 litros, una cifra muy competitiva dentro de su categoría. Esto permite viajar con mucho equipaje sin problemas, algo que lo convierte en una alternativa interesante frente a modelos como el Toyota Corolla Sedán, el Mazda3 SportSedán o incluso el BMW Serie 2 Gran Coupé.

El precio también es uno de sus grandes argumentos. Aunque su tarifa oficial parte de 28.740 euros, actualmente puede encontrarse en el configurador desde 22.990 euros financiados. Esto lo sitúa como uno de los coches híbridos más asequibles para familias.

145 CV, motor híbrido, espacio para toda la familia y un consumo de solo 4,7 litros cada 100 km

Bajo el capó encontramos un motor muy interesante. Se trata de un bloque de gasolina 1.2 turbo de tres cilindros con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Este sistema desarrolla 145 CV de potencia y 230 Nm de par máximo, asociado a una caja automática de doble embrague de seis velocidades.

Las prestaciones son más que suficientes para un coche familiar. El Citroën C4 X acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h. Todo ello con un consumo medio de solo 4,7 litros cada 100 km, lo que le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT.

La gama se organiza en varios niveles de acabado: You, Plus y Max. Incluso el acabado de acceso incluye un equipamiento bastante completo. Entre los elementos destacados encontramos pantalla táctil de 10 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona y control de crucero.

También cuenta con un buen número de sistemas de seguridad y asistencia. Incorpora sensores traseros de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control de presión de los neumáticos y sistema de llamada de emergencia e-Call.