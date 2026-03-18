Toyota enamora con el RAV4 más atractivo de su historia

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 18:18h.

La nueva generación del SUV más vendido del mundo es mejor en todo

Toyota rompe el mercado con el Yaris GR, con 130 caballos, híbrido, consumo de 4 litros: todo por 25.000 euros

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Toyota da un paso adelante con el lanzamiento de una nueva generación del RAV4, un modelo clave dentro del segmento SUV que evoluciona de forma integral. Esta renovación no se limita a una simple actualización, sino que introduce mejoras sustanciales en diseño, tecnología y rendimiento. El resultado es un vehículo más avanzado en todos los aspectos, aunque también con un posicionamiento de precio superior respecto a su predecesor, reflejando ese salto cualitativo.

No es ningún secreto que el RAV4 ha sido uno de los pilares de Toyota en el mercado global, y esta nueva generación refuerza ese papel con una propuesta más ambiciosa. La gama mantiene su apuesta por la electrificación, con sistemas híbridos que optimizan la eficiencia sin renunciar a unas prestaciones solventes. Esta evolución técnica permite mejorar tanto el consumo como la respuesta del conjunto en distintas configuraciones de conducción.

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El rediseño exterior es uno de los aspectos más evidentes de esta nueva etapa. La carrocería adopta líneas más marcadas y una estética más robusta, con una presencia más imponente sobre el asfalto. La nueva identidad visual refuerza su carácter SUV, al tiempo que introduce elementos más modernos que lo alinean con el lenguaje de diseño más reciente de la marca.

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Más avanzado, más capaz y más completo

En este sentido, el salto más significativo se percibe en el interior. El habitáculo incorpora una mayor carga tecnológica, con sistemas de infoentretenimiento más avanzados y una digitalización más completa. La calidad de los materiales y los ajustes también experimenta una mejora notable, elevando la percepción general del vehículo y acercándolo a segmentos superiores.

Cabe destacar que esta nueva generación no solo mejora en confort, sino también en comportamiento dinámico. La base técnica ha sido revisada para ofrecer mayor estabilidad, mejor aislamiento y una conducción más refinada. Estas cualidades refuerzan su carácter polivalente, adaptándose tanto a entornos urbanos como a trayectos largos por carretera.

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Por otro lado, el incremento de precio respecto al modelo anterior responde directamente a este conjunto de mejoras. El RAV4 se posiciona ahora como un producto más completo, con un nivel de equipamiento y tecnología superior que justifica su nueva tarifa.

Por todo ello, el Toyota RAV4 de nueva generación se consolida como una de las propuestas más avanzadas dentro de su categoría. Más caro que antes, pero también más eficiente, más tecnológico y más capaz, representa una evolución clara en todos los apartados clave del segmento SUV.