Toyota tiene el SUV perfecto, y más bonito, para viajes largos en familia

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 21:16h.

Acaba de estrenar generación, pero manteniendo los precios de la anterior

Japonés, como Toyota, pero más bonito que el Toyota Corolla Cross

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Dentro del universo de los SUV familiares, hay modelos que destacan por su equilibrio. El Toyota RAV4 es uno de ellos. Su nueva generación llega con un diseño más moderno, un interior amplio y una mecánica muy eficiente. Un coche pensado para quienes buscan comodidad, fiabilidad y espacio para viajar.

El nuevo RAV4 mantiene unas proporciones muy bien pensadas. Mide 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho y 1.685 mm de alto. A ello se suma una altura libre al suelo de 190 mm, que permite afrontar caminos sin demasiadas preocupaciones. Es un SUV preparado para el día a día, pero también para escapadas y largos viajes.

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Nueva generación, viejos precios

Uno de sus puntos fuertes es el espacio interior. El maletero ofrece 580 litros, una cifra muy competitiva dentro del segmento. Si se abaten los asientos traseros, la capacidad puede alcanzar 1.690 litros. Esto lo convierte en un coche ideal para transportar maletas, equipaje o material deportivo.

Pese a haber estrenado generación, el RAV4 mantiene precios similares a los de la versión saliente. El Toyota RAV4 parte desde 43.500 euros al contado o en 42.200 euros financiado. La versión híbrida enchufable arranca desde 45.000 euros, posicionándose como una opción muy completa para quienes buscan tecnología, eficiencia y espacio en un SUV familiar.

La versión de acceso apuesta por la tecnología híbrida autorrecargable que Toyota lleva perfeccionando desde hace años. Combina un motor de gasolina 2.5 con un motor eléctrico, logrando una potencia conjunta de 218 CV. El resultado es un SUV equilibrado, suave en marcha y muy eficiente.

En prestaciones también cumple con solvencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Lo más interesante es su eficiencia. El consumo medio se sitúa alrededor de 4,9 litros cada 100 km, una cifra muy destacable para un coche de su tamaño.

La gama se estructura en varios niveles de equipamiento: Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited. Incluso en versiones iniciales ya incorpora elementos tecnológicos interesantes. Entre ellos destacan pantalla multimedia de 10,5 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, navegación online y cuadro digital TFT de 7 pulgadas.

La versión ideal para viajes lregos

Para quienes buscan más prestaciones existe una alternativa aún más potente. La versión híbrida enchufable combina un motor de gasolina de 185 CV con dos motores eléctricos. En conjunto desarrolla 306 CV, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos.

Este sistema se alimenta de una batería de 18,1 kWh, capaz de ofrecer hasta 75 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Una distancia suficiente para muchos desplazamientos diarios sin gastar combustible.