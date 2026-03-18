Los expertos confirman que los dueños de un coche eléctrico pueden ahorrar más de 1.000 euros al año

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 04:18h.

Esto es lo que te puedes ahorrar si tienes un coche eléctrico

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El debate sobre el coste real de los coches eléctricos sigue muy presente. Es cierto que su precio de compra suele ser más elevado que el de un modelo de combustión. Sin embargo, el ahorro llega después, especialmente en el uso diario y en el coste de la energía.

Uno de los principales argumentos a favor del coche eléctrico es el precio de la recarga frente al combustible. Llenar una batería suele resultar bastante más barato que repostar gasolina o diésel. Aunque el ahorro depende de muchos factores, varios estudios apuntan a que puede ser muy significativo a lo largo del año.

El mayor ahorro aparece cuando el vehículo se recarga en casa. Utilizando una tarifa doméstica de electricidad, el coste por kilómetro es muy inferior al de un coche térmico. Esto es especialmente evidente en conductores que recorren muchos kilómetros al año.

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Un estudio revela un ahorro anual de más de 1.000 euros si tienes un coche eléctrico

Un análisis realizado por el comparador alemán Verivox muestra cifras reveladoras. Tomando como referencia un kilometraje anual de 12.000 kilómetros, el gasto energético de un coche eléctrico puede ser hasta un 56 % menor que el de un modelo de gasolina.

Según estos cálculos, recorrer esa distancia anual con un eléctrico puede costar alrededor de 700 euros al año, mientras que hacerlo con un coche de gasolina equivalente supera los 1.600 euros. La diferencia es notable y demuestra el impacto del precio del combustible.

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La clave está en el coste por cada 100 kilómetros recorridos. Un coche eléctrico de gama media puede gastar unos 16,8 kWh cada 100 km, lo que se traduce en unos 5 o 6 euros dependiendo de la tarifa eléctrica. En cambio, un gasolina comparable puede superar fácilmente los 13 euros por cada 100 km.

Las cifras pueden variar según la tarifa eléctrica, el lugar de recarga o la eficiencia del coche

En España el ahorro podría ser incluso mayor. Con precios medios aproximados de 1,5 euros por litro de gasolina y unos 0,20 euros por kWh en electricidad doméstica, el gasto anual de un eléctrico puede rondar 400 euros, frente a más de 1.400 euros en gasolina.

Esto significa que el ahorro anual puede superar los 1.000 euros, especialmente en coches grandes o de mayor potencia. Incluso comparado con un diésel, que suele consumir menos combustible, el coche eléctrico sigue siendo más económico en la mayoría de los casos.

Eso sí, en cualquier caso, las cifras pueden variar según el uso del vehículo, la tarifa eléctrica, el lugar de recarga o la eficiencia del coche.