Nadie esperaba que este SUV fuera más bonito que el Volkswagen Tiguan

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 06:03h.

Estrenó generación en 2025 y refuerza su posición en el sector

El problema de Volkswagen que asusta a algunos de sus conductores

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El Volkswagen Tiguan ha sido durante años una referencia. Un modelo que sobrevive en un segmento, el de los SUV familiares, cada vez más concurrido. Sin embargo, nuevas propuestas han llegado para competir con fuerza. Una de las más sorprendentes es el Peugeot 5008, un SUV que muchos consideran incluso más atractivo visualmente.

La nueva generación del modelo francés se presentó en 2025 con una estética completamente renovada. El diseño apuesta por líneas más modernas, una parrilla muy marcada y una iluminación muy tecnológica. Todo ello crea un conjunto con mucha personalidad, algo que ha hecho que destaque frente a rivales tradicionales.

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Recientemente renovado, este Peugeot 5008 es el mejor de la historia

También impresiona por sus dimensiones. El Peugeot 5008 mide 4.790 mm de largo, con una distancia entre ejes de 2.895 mm. Su anchura alcanza 1.895 mm y la altura llega a 1.735 mm. Estas proporciones permiten ofrecer un interior amplio y cómodo para viajes largos.

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El espacio es uno de sus puntos fuertes. Este SUV está pensado para familias y puede ofrecer hasta siete plazas. Incluso con tres filas de asientos mantiene un maletero de 348 litros, suficiente para el equipaje diario. Con los asientos abatidos, la capacidad aumenta considerablemente.

Pese a todas sus bondades, su precio es bastante razonable para los tiempos que corren. El Peugeot 5008 arranca desde 33.750 euros financiado o alrededor de 34.950 euros al contado. Una cifra atractiva para un SUV amplio, moderno y bien equipado.

Así es el Peugeot 5008 más económico

En el apartado mecánico, la versión de acceso apuesta por una tecnología eficiente. Utiliza un motor de gasolina 1.2 turbo asistido por un sistema microhíbrido de 48 voltios. En conjunto desarrolla 145 CV de potencia y 230 Nm de par máximo, una cifra adecuada para mover el conjunto con soltura.

Las prestaciones son correctas para un SUV familiar. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. El consumo medio se sitúa en torno a 5,8 litros cada 100 kilómetros, lo que le permite contar con la etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento también destaca desde las versiones iniciales. El acabado Allure incluye faros Eco LED, sensores de aparcamiento y cámara trasera VisioPark de 180 grados. También incorpora asistentes de conducción como frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales.

En el interior destaca el Peugeot Panoramic Display, con dos pantallas HD de 10 pulgadas que refuerzan la sensación tecnológica del habitáculo. Además, cuenta con climatizador automático trizona, acceso y arranque manos libres y volante compacto de cuero con mandos integrados.