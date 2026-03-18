Toyota rompe el mercado con el Yaris GR, con 130 caballos, híbrido, consumo de 4 litros: todo por 25.000 euros

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 07:43h.

El Yaris híbrido más deportivo es una opción interesante

Muchos dicen que es más bonito que el Toyota Yaris Cross y se está convirtiendo en uno de los SUV urbanos más deseados

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Toyota ha consolidado su presencia en el segmento de los utilitarios con una propuesta que pone el foco en la eficiencia sin renunciar a unas prestaciones equilibradas. El Yaris híbrido de 130 caballos representa un paso adelante dentro de la gama, al combinar un consumo ajustado en torno a los 4 litros cada 100 kilómetros con un precio que parte de 25.000 euros con el acabado más alto. Esta fórmula lo sitúa como una alternativa especialmente competitiva en un contexto donde la electrificación suele implicar un incremento notable del coste.

No es ningún secreto que la firma japonesa lleva años perfeccionando su tecnología híbrida, y este modelo refleja ese desarrollo. El sistema se basa en la combinación de un motor de gasolina con uno eléctrico, gestionados de forma conjunta para optimizar tanto el rendimiento como la eficiencia. En entornos urbanos, el vehículo puede desplazarse en modo eléctrico durante determinados momentos, lo que contribuye a reducir tanto el consumo como las emisiones.

El planteamiento técnico del Yaris también influye en su comportamiento dinámico. La plataforma empleada mejora la rigidez estructural y permite un reparto de pesos más equilibrado, lo que se traduce en una conducción estable y predecible. A ello se suma un tamaño compacto que facilita su uso en ciudad, sin que esto penalice de forma notable el espacio interior o la calidad de rodadura.

Más potencia sin perder eficiencia

La incorporación de una variante de 130 caballos supone una evolución respecto a versiones anteriores del modelo. Este aumento de potencia se traduce en una respuesta más ágil, especialmente en aceleraciones y recuperaciones, lo que amplía su versatilidad más allá del entorno urbano. Lo destacable en este caso es que este incremento de prestaciones no compromete el consumo, que se mantiene en cifras muy contenidas gracias a la gestión inteligente del sistema híbrido.

El equipamiento también desempeña un papel relevante en el posicionamiento del modelo. El Yaris incluye una dotación tecnológica acorde a las exigencias actuales, con sistemas de asistencia a la conducción que mejoran la seguridad y reducen la carga del conductor en determinadas situaciones. La integración de estos elementos contribuye a elevar el nivel general del vehículo dentro de su categoría.

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Por otro lado, el diseño interior apuesta por la funcionalidad, con una disposición clara de los controles y una interfaz intuitiva. Los materiales y ajustes ofrecen una percepción de calidad acorde al segmento, mientras que la ergonomía favorece una experiencia de conducción cómoda en el día a día.

Por todo ello, el Toyota Yaris híbrido de 130 caballos se posiciona como una de las propuestas más equilibradas del mercado actual. Su combinación de eficiencia, prestaciones y precio contenido refuerza su papel como referencia entre los utilitarios electrificados, en un momento en el que la accesibilidad a este tipo de tecnologías resulta clave.