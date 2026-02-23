Este utilitario con consumo de menos de 5 l/100 km está de oferta y pone en aprietos a sus rivales europeos

Coches y Motos 23 FEB 2026 - 17:01h.

El Clio es una de las mejores opciones entre los utilitarios HEV

El Renault más atractivo ajusta precio y sorprende por eficiencia

El Renault Clio E-Tech híbrido se ha convertido en una de las alternativas más sólidas del segmento utilitario gracias a un consumo homologado inferior a 5 l/100 km y a una oferta comercial especialmente competitiva. En un mercado donde los modelos europeos tradicionales dominan históricamente las matriculaciones, esta versión electrificada logra poner en aprietos a sus principales rivales por equilibrio entre eficiencia, prestaciones y precio.

La actual generación del Clio mantiene unas dimensiones compactas, con alrededor de 4,05 metros de longitud, que lo sitúan como una referencia clara para el uso urbano. Su diseño combina dinamismo y modernidad, con una firma lumínica reconocible y una imagen más refinada que en generaciones anteriores. Llama especialmente la atención la evolución estética del modelo, que ha sabido ganar presencia sin perder su carácter práctico.

El sistema híbrido E-Tech desarrolla 145 CV de potencia combinada y está compuesto por un motor de gasolina 1.6 atmosférico acompañado por dos motores eléctricos y una batería de 1,2 kWh de capacidad. La transmisión automática multimodo, sin embrague convencional, gestiona las distintas fases de funcionamiento de forma eficiente. Este esquema permite circular en modo eléctrico en trayectos urbanos y optimizar el uso del motor térmico en carretera, reduciendo consumos y emisiones.

Con una media homologada por debajo de los 5 litros cada 100 kilómetros, el Clio híbrido se sitúa en una posición ventajosa frente a muchas alternativas de gasolina e incluso frente a algunos diésel. La etiqueta medioambiental ECO refuerza su atractivo en entornos urbanos con restricciones al tráfico, consolidando su papel como opción racional dentro del segmento.

Tecnología y eficiencia como claves de su posicionamiento

El interior del Renault Clio E-Tech ofrece una presentación cuidada y un entorno tecnológico acorde a los estándares actuales. La instrumentación digital configurable y el sistema multimedia con pantalla central vertical aportan una experiencia moderna, mientras que la calidad percibida se mantiene en un nivel competitivo dentro de la categoría.

En términos de habitabilidad, el modelo conserva una buena relación entre tamaño exterior y espacio interior. Las plazas delanteras resultan cómodas y las traseras cumplen para un uso habitual, mientras que el maletero mantiene una capacidad funcional pese a la integración de la batería del sistema híbrido. La disposición general del habitáculo prioriza la ergonomía y la facilidad de uso.

Por otro lado, el comportamiento dinámico combina suavidad y eficiencia. El sistema híbrido ofrece una respuesta progresiva y silenciosa en ciudad, mientras que en carretera mantiene un nivel de prestaciones suficiente para desplazamientos interurbanos con solvencia.

Por todo ello, el Renault Clio E-Tech híbrido se posiciona como una de las propuestas más equilibradas del segmento B. Su bajo consumo, tecnología avanzada y oferta competitiva explican que se sitúe como una alternativa capaz de desafiar a varios de sus rivales europeos más consolidados.