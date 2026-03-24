Más bonita que la BMW F 900 R y, para muchos, más equilibrada que la Ducati Monster+

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 08:10h.

Esta Tuono V4 de Aprillia es una auténtica maravilla

La Voge 900 DSX es una BMW

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En Aprilia no dejan de crear modelos increíbles que confirman el crecimiento imparable que ha tenido la marca en este último lustro, y el último ejemplo claro de esto es una moto que a nivel estético no tiene nada que envidiar a la BMW F 900 R, ni tampoco a la Ducati Monster+. Es algo sencillamente espectacular, y es mucha más que una naked. Porque esta Tuono V4 es una auténtica maravilla, y es capaz de dominar el asfalto, y de prometerte grandes emociones cuando la manejes.

Tiene una estética muy compacta del semi carenado fijado al chasis, algo imprescindible para un frontal liberado de peso, que se combina con una aerodinámica con winglets superpuestos, diseñados para aumentar la carga aerodinámica y la precisión en curva, inspirados en MotoGP. Y la ergonomía de esta moto está optimizada en términos de protección del aire y de la disipación del calor, que se desvía hacia las piernas. La posición es cómoda y reactiva, para ofrecer una sensación de conducción deportiva.

La electrónica es de última generación, gracias al sistema que te ayuda a alcanzar límites de forma segura, como el caballito, la tracción o la guiñada, y el motor ofrece una respuesta contundente y eficaz. El pack estándar incluye plataforma de seis ejes, tres modos de conducción personalizables, tres niveles de ABS en curva, quickshifter, freno motor y mapa de motor, y muchas más cosas por descubrir. En cuanto al propulsor, es un V4 de 1099 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega un total de 180 CV de potencia, una auténtica locura.

Consigue la Aprilia Tuono V4 ya

Se pueden elegir dos colores para esta Aprilia Tuono V4, que son el amarillo y el gris, y por un precio de 17.600 euros que nos parece que queda totalmente justificado al comprobar sus prestaciones.