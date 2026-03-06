BMW F 900 R: 105 CV, TFT, control de tracción o LEDS por el precio de una scooter tope de gama

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 05:47h.

Está totalmente equipada, no tiene nada que envidiarle a ninguna, y cuenta con unas prestaciones que la hacen ser de las mejores del mercado

La Voge 900 DSX es una BMW

Compartir







Si hay una moto que se merece nuestra atención, esa es la BMW F 900 R, que nos parece absolutamente sensacional se mire desde donde se mire. Está totalmente equipada, no tiene nada que envidiarle a ninguna, y cuenta con unas prestaciones que la hacen ser de las mejores del mercado. En cuanto la descubras, te garantizamos que vas a quedar enamorado, y que no vas a poder dejar de mirarla. Aparte, tiene un precio que es absolutamente ridículo.

Es una moto de vocación deportiva, pero que es muy fácil y agradable de manejar, apta para su uso diario, y también para irse de aventura. El tacto al gas hace que se te dispare la adrenalina, y nos cuenta encontrar algún punto negativo. Tiene una ergonomía cómoda y agradable, pensada para largos viajes, así como una horquilla regulable para la máxima precisión posible. Y su sonido es tan mágico y envolvente, que todo el mundo se girará cuando pases por su lado.

El motor es un bicilíndrico en línea, que entrega una potencia de 105 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un catalizador regulado de tres vías. Este propulsor es de cuatro tiempos, y los dos cilindros son refrigerados por agua con cuatro válvulas por cilindros accionados por balancines, con dos árboles de levas en la parte superior y lubricación por cárter seco. La cilindrada de esta moto es de 895 centímetros cúbicos, y el par máximo es de 93 Nm a 6.750 rpm. Por otro lado, el consumo es de 4,2 litros por cada 100 kilómetros.

Compra esta BMW F 900 R desde 9.960 euros

Si el precio era tu especial preocupación, puedes estar relajado. Porque bastará con realizar una inversión de 9.960 euros para conseguir esta BMW F 900 R, lo que es una oportunidad más que interesante.