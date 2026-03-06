Logo de El DesmarqueEl Desmarque
BMW F 900 R: 105 CV, TFT, control de tracción o LEDS por el precio de una scooter tope de gama

BMW F 900 R
BMW F 900 R. BMW

  • Está totalmente equipada, no tiene nada que envidiarle a ninguna, y cuenta con unas prestaciones que la hacen ser de las mejores del mercado

  • La Voge 900 DSX es una BMW

Si hay una moto que se merece nuestra atención, esa es la BMW F 900 R, que nos parece absolutamente sensacional se mire desde donde se mire. Está totalmente equipada, no tiene nada que envidiarle a ninguna, y cuenta con unas prestaciones que la hacen ser de las mejores del mercado. En cuanto la descubras, te garantizamos que vas a quedar enamorado, y que no vas a poder dejar de mirarla. Aparte, tiene un precio que es absolutamente ridículo.

Es una moto de vocación deportiva, pero que es muy fácil y agradable de manejar, apta para su uso diario, y también para irse de aventura. El tacto al gas hace que se te dispare la adrenalina, y nos cuenta encontrar algún punto negativo. Tiene una ergonomía cómoda y agradable, pensada para largos viajes, así como una horquilla regulable para la máxima precisión posible. Y su sonido es tan mágico y envolvente, que todo el mundo se girará cuando pases por su lado.

El motor es un bicilíndrico en línea, que entrega una potencia de 105 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un catalizador regulado de tres vías. Este propulsor es de cuatro tiempos, y los dos cilindros son refrigerados por agua con cuatro válvulas por cilindros accionados por balancines, con dos árboles de levas en la parte superior y lubricación por cárter seco. La cilindrada de esta moto es de 895 centímetros cúbicos, y el par máximo es de 93 Nm a 6.750 rpm. Por otro lado, el consumo es de 4,2 litros por cada 100 kilómetros.

Compra esta BMW F 900 R desde 9.960 euros

Si el precio era tu especial preocupación, puedes estar relajado. Porque bastará con realizar una inversión de 9.960 euros para conseguir esta BMW F 900 R, lo que es una oportunidad más que interesante.

Temas