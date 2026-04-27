Coches y Motos 27 ABR 2026 - 23:12h.

Y con más de 700 km de autonomía

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El Volkswagen ID.7 representa un paso adelante dentro de la gama eléctrica de la marca, porque no solo mejora en tecnología y autonomía, sino que también apuesta por un diseño más elegante y refinado, algo que lo acerca a segmentos superiores.

Su estética rompe con lo visto en otros eléctricos de la marca, con una silueta más estilizada y aerodinámica, líneas limpias y una presencia muy equilibrada que transmite modernidad sin resultar excesiva, posicionándose como una de las berlinas más atractivas de su categoría.

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Espacio para toda la familia y calidad a la altura de los mejores

Las dimensiones refuerzan ese planteamiento, ya que con 4.961 mm de largo y una batalla de 2.971 mm, ofrece un interior amplio y cómodo, situándose frente a rivales como el Tesla Model S o el BYD Han, pero con una relación entre tamaño y precio muy competitiva. Además, está disponible en dos formatos, berlina y versión familiar, lo que amplía su versatilidad, mientras que el maletero de 532 litros, ampliable hasta 1.586 litros, lo convierte en un coche muy práctico tanto para el día a día como para viajes largos.

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Un modelo que actualmente encuentras de oferta en la web de Volkswagen. El fabricante propone una fórmula de financiación desde 36.200 euros financiados, con una entrada de 5.857,09 euros, un plazo de 36 meses con 35 cuotas mensuales, una cuota especial de 4.050 euros en el mes 12 y una cuota final de 27.937,15 euros, con pagos en torno a 300 euros al mes.

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Así es el Volkswagen ID.7 más económico

En el apartado mecánico, la versión de acceso ofrece 286 CV y 545 Nm de par, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y hasta 617 km de autonomía WLTP con batería de 82 kWh, que puede ampliarse hasta 707 km con la batería de 91 kWh, lo que lo sitúa entre los mejores en eficiencia.

Aunque si quieres algo más, por encima tienes la versión más potente. Alcanza los 340 CV, mejorando las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, manteniendo una velocidad máxima de 180 km/h y una autonomía de 594 km WLTP, siempre con la batería de mayor capacidad.

El equipamiento es muy completo desde las versiones de acceso, con llantas de 19 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, control de crucero adaptativo, asistentes de cambio y mantenimiento de carril, cámara trasera y múltiples sistemas de seguridad.