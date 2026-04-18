El nuevo Volkswagen es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 03:01h.

Hasta 340 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

Adiós a uno de los mejores SUV de Volkswagen

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El Volkswagen ID.7 representa un cambio profundo en la marca. Es su berlina eléctrica más avanzada. Y también la más ambiciosa. Volkswagen apuesta por el diseño, la eficiencia y la tecnología. El resultado es un coche muy completo. Su estética presenta formas suaves y fluidas, pensadas para mejorar la aerodinámica. La silueta es estilizada. Y transmite mucha presencia. Es un coche actual. Muy bien proporcionado. Y capaz de plantar cara a berlinas como el Tesla Model S o el BYD Han sin complejos.

El interior también destaca. Buen nivel de calidad. Pantallas grandes. Y mucha conectividad. Es un salto importante dentro de Volkswagen. Más moderno. Más tecnológico.

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El Volkswagen ID.7 está de oferta

Sus dimensiones son de gran berlina. Con 4.961 mm de largo y una batalla de 2.971 mm. El espacio interior es sobresaliente. Muy cómodo para viajar. El maletero de 532 litros es amplio. Y puede alcanzar 1.586 litros. Además, está disponible en dos formatos: berlina y versión familiar. Esto aumenta su versatilidad. Y lo hace más práctico. Especialmente para familias o viajes largos. Un punto diferencial frente a muchos rivales.

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El precio te va a gustar. Parte desde 36.200 euros financiado en la web de la firma alemana con ayudas incluidas. Es muy competitivo. Especialmente si lo comparamos con modelos de su categoría que superan los 60.000 euros.

Disponible en tres versiones mecánicas

La gama mecánica es amplia. La versión base ofrece 286 CV y 545 Nm. Con batería de 82 kWh. Y hasta 617 km de autonomía. Más que suficiente para el día a día.

También hay una opción superior con el mismo motor, pero con batería de 91 kWh. Con ella alcanza hasta 707 km WLTP. Es ideal para viajes largos sin preocuparse por la carga.

La versión más potente es la GTX. Con 340 CV. Y un 0 a 100 km/h en 5,4 segundos. Es rápida. Pero también eficiente. Mantiene una buena autonomía. Y un comportamiento equilibrado.

El equipamiento es muy completo. Desde el inicio incluye Head-Up Display con realidad aumentada. También asistentes como Lane Assist y Side Assist. Y control de crucero adaptativo.

En seguridad y ayudas, va muy bien equipado. Cámara trasera. Sensores. Y múltiples asistentes. Todo pensado para facilitar la conducción. Y aumentar la seguridad.