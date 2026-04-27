El Mazda más icónico es el coche más bonito de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 15:25h.

El Mazda que más diversión te proporcionará al volante

El nuevo Porsche es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

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El Mazda MX-5 no es solo un coche, es una auténtica referencia dentro del mundo del automóvil, porque ha sabido mantener intacta su filosofía durante años, apostando por la ligereza, la simplicidad y, sobre todo, por una experiencia de conducción centrada en el disfrute puro.

Este pequeño deportivo mide 3.915 mm de largo y solo 1.236 mm de alto. Se trata de un coche muy compacto y pegado al suelo, pensado para ofrecer agilidad y precisión en cada curva, más que para destacar por espacio o practicidad. En este sentido, no le pidas mucho maletero. Ofrece solo 127 litros. Pero cargar paquetes no es su cometido. Y lo encuentras disponible en dos carrocerías: roadster y convertible.

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Para muchos, este es el Mazda más divertido de conducir

Su diseño es uno de sus mayores reclamos, con proporciones compactas, una silueta muy baja y líneas fluidas que transmiten dinamismo incluso en parado, logrando una presencia que, pese a su tamaño, resulta más especial que la de muchos deportivos bastante más caros.

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Frente a rivales como el BMW Z4 o el Jaguar F-Type, el planteamiento es completamente distinto, porque aquí no se busca impresionar con cifras o lujo, sino con sensaciones y una conexión directa entre coche y conductor que pocos modelos ofrecen.

El apartado mecánico, la gama cuenta con solo una propuesta. Un motor gasolina 1.5 Skyactiv-G de 132 CV y 152 Nm de par, asociado a un cambio manual de 6 velocidades y tracción trasera, lo que permite una conducción muy directa y divertida, con un 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y una velocidad máxima de 204 km/h, además de un consumo contenido de 6,3 l/100 km.

En el interior, todo está orientado al conductor, con un diseño sencillo pero bien resuelto, donde cada elemento tiene una función, aunque sin renunciar a una base tecnológica suficiente, con pantalla de 8,8 pulgadas y conectividad completa.

Equipamiento y precio

El equipamiento es sencillo pero suficiente para su enfoque, con faros LED, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de aparcamiento y asistentes básicos.

Toca hablar del precio. Parte desde 33.080 euros en la versión cerrada y 35.580 euros en la descapotable, lo que convierte al Mazda MX-5 en una de las opciones más puras y atractivas por precio, diseño y placer de conducción.