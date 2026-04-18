El Mazda deportivo barato que ahora es oro puro es de 1990 y hoy es un icono mundial

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 20:01h.

El Primer MX-5 marcó un punto de inflexión en la marca japonesa

Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

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A comienzos de la década de 1990, el mercado había dejado atrás en gran medida a los pequeños deportivos ligeros, relegados por modelos más pesados y complejos. En ese contexto, Mazda apostó por una fórmula aparentemente simple que terminaría convirtiéndose en un referente global: el MX-5 NA. Su llegada no solo recuperó un concepto olvidado, sino que lo adaptó con acierto a las tendencias modernas.

El planteamiento técnico del modelo giraba en torno a la ligereza y el equilibrio. Con un peso contenido en torno a los 950 kilos y una configuración de motor delantero y tracción trasera, el conjunto ofrecía una conducción directa y comunicativa. Su motor de cuatro cilindros, disponible con potencias entre 115 y 130 caballos, no destacaba por cifras elevadas, pero sí por su capacidad para exprimir cada tramo de carretera.

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El diseño fue otro de los pilares de su éxito. Las líneas suaves, las proporciones compactas y los característicos faros escamoteables dotaban al modelo de una personalidad propia. Sin recurrir a elementos agresivos, el MX-5 NA lograba transmitir deportividad desde la simplicidad, una cualidad que reforzó su aceptación en mercados muy diversos.

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Cabe destacar que su precio accesible fue determinante para su expansión. Mazda consiguió ofrecer un deportivo auténtico a un coste razonable, abriendo la puerta a un público mucho más amplio. Este factor, unido a su fiabilidad, consolidó rápidamente su popularidad y sentó las bases de su evolución como icono.

Un icono que ha multiplicado su valor

Con el paso de los años, el Mazda MX-5 NA ha experimentado una notable revalorización. Lo que en su momento fue un coche asequible se ha transformado en una pieza cada vez más buscada, especialmente entre coleccionistas y aficionados a la conducción pura. Su fidelidad a una filosofía sencilla y eficaz ha sido clave en este proceso.

En este sentido, su comportamiento dinámico sigue siendo uno de sus mayores argumentos. La dirección precisa, el reparto de pesos equilibrado y la respuesta progresiva del motor permiten una experiencia de conducción intuitiva. Estas cualidades lo mantienen plenamente vigente, incluso frente a modelos mucho más recientes.

Por otro lado, su robustez mecánica ha permitido que muchas unidades se conserven en buen estado, lo que ha contribuido a sostener su presencia en el mercado. Sin embargo, la creciente demanda y el interés por los ejemplares originales han impulsado su cotización, especialmente en versiones bien conservadas.

El MX-5 NA representa una idea clara dentro del automóvil: la diversión al volante no depende de cifras extremas. Su impacto ha sido tan profundo que ha influido en generaciones posteriores y en el resurgir de los roadster ligeros. Por todo ello, este modelo se ha consolidado como un icono mundial, demostrando que un deportivo asequible puede convertirse con el tiempo en un objeto de gran valor histórico.