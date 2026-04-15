El Mazda más bonito es de 1989 y sigue enamorando como el primer día

Coches y Motos 15 ABR 2026 - 16:04h.

Así fue la primera generación de uno de los deportivos más icónicos

El nuevo mini Mazda es el más bonito de la marca

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En los años 80, los roadster británicos marcaban el camino. Eran ligeros. Divertidos. Pero poco fiables. Mazda vio una oportunidad. Quería copiar esa esencia. Pero mejorando todo. Así nació una idea. Un coche sencillo y emocionante. El Mazda MX-5 NA. Fue mucho más que un coche. Era una filosofía. No buscaba ser el más potente. Ni el más rápido. Buscaba algo distinto. Sensaciones puras. Y una conexión directa con el conductor.

Todo empezó con Bob Hall y Kenichi Yamamoto. Un periodista y un ingeniero. Ambos compartían una visión. Crear un deportivo ligero. Asequible. Y fiable. Cuando Yamamoto llegó a la presidencia, el proyecto arrancó. Sin dudas. Sin frenos.

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Este Mazda fue el deportivo del pueblo

El resultado fue brillante. Un coche con motor delantero. Tracción trasera. Y cambio manual. Asientos bajos. Peso reducido. Y techo de lona. Todo pensado para disfrutar. Incluso se valoró la tracción delantera. Pero se descartó. La esencia era otra.

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Su mecánica era sencilla. Montaba un motor 1.6 de 115 CV. Con 135 Nm de par. Pero lo importante era su peso. Apenas 955 kg. Esto permitía un 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. No era un misil. Pero sí muy divertido.

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El diseño también enamoró. Líneas suaves. Proporciones perfectas. Y los icónicos faros escamoteables. Era un coche bonito. Muy bonito. Uno de esos que no pasan de moda. Que siguen girando cabezas décadas después.

Su éxito se refleja en que hoy en día todavía se vende el Mazda MX-5

El éxito fue inmediato. Se presentó en 1989. Y arrasó. En su primer año vendió 23.052 unidades. La primera generación superó las 431.000 unidades. Se convirtió en el roadster más vendido del mundo. Un logro histórico.

Hoy sigue siendo especial. Porque no depende de cifras. Depende de emociones. De cómo se siente al volante. Ligero. Ágil. Directo. Un coche que te invita a conducir. Siempre.

El Mazda MX-5 NA es ya un icono. Un clásico moderno. Representa una época. Y una forma de entender el automóvil. Donde lo importante no es correr más. Sino disfrutar más. Y en eso, sigue siendo imbatible.