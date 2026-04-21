Coches y Motos 21 ABR 2026 - 19:21h.

El Kia Sorento es una opción muy interesante como alternativa al modelo francés

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El Kia Sorento híbrido se presenta como una de las propuestas más completas dentro del segmento de los SUV familiares, destacando especialmente frente a modelos consolidados como el Peugeot 5008. Su planteamiento combina un diseño más moderno con una carga tecnológica superior, lo que lo sitúa como una alternativa especialmente relevante en un mercado cada vez más orientado hacia la electrificación y la conectividad.

No es ningún secreto que el Sorento ha evolucionado de forma notable en sus últimas generaciones, adoptando un lenguaje de diseño más robusto y sofisticado. Su carrocería transmite una mayor sensación de presencia y solidez, con líneas marcadas y una estética que refuerza su carácter premium dentro de su categoría. Este enfoque se traslada también al interior, donde el salto cualitativo es evidente tanto en materiales como en acabados.

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La mecánica híbrida es otro de sus pilares fundamentales. El sistema combina un motor de combustión con uno eléctrico para ofrecer una conducción eficiente y suave, especialmente en entornos urbanos. Esta configuración permite reducir consumos y emisiones sin renunciar a unas prestaciones adecuadas para un vehículo de su tamaño, lo que resulta clave en un segmento donde el equilibrio entre eficiencia y capacidad es determinante.

Un SUV pensado para la familia moderna

El habitáculo del Kia Sorento híbrido ha sido diseñado con un enfoque claramente orientado a la tecnología y al confort. Llama especialmente la atención la integración de un sistema multimedia avanzado, acompañado de una instrumentación digital que refuerza la sensación de modernidad. La disposición de los elementos facilita la interacción y mejora la experiencia a bordo, situándolo por delante de muchas alternativas tradicionales.

En términos de espacio, el Sorento mantiene una de sus principales ventajas competitivas. Su configuración de hasta siete plazas permite una gran versatilidad, adaptándose tanto al uso familiar como a necesidades puntuales de transporte. Las tres filas de asientos ofrecen un nivel de habitabilidad notable, incluso en las plazas posteriores, algo que no siempre es habitual en este tipo de vehículos.

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El maletero también destaca por su capacidad, con soluciones prácticas que permiten aprovechar mejor el espacio disponible. Esta funcionalidad refuerza su carácter polivalente, convirtiéndolo en una opción adecuada para largos viajes o un uso diario exigente.

Por otro lado, el equipamiento en materia de seguridad y asistentes a la conducción contribuye a consolidar su posicionamiento. El modelo incorpora sistemas avanzados que mejoran la seguridad activa y pasiva, ofreciendo un entorno de conducción más controlado y confortable.

En conjunto, el Kia Sorento híbrido representa una evolución clara dentro de los SUV familiares, apostando por una combinación de diseño, tecnología y eficiencia que responde a las demandas actuales del mercado sin perder de vista la funcionalidad.