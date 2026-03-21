Peugeot sorprende con el SUV más bonito de su historia

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 06:16h.

El 5008 es uno de los SUV más top de su categoría

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 5008 representa un paso firme en la evolución del diseño de la marca francesa dentro del segmento SUV. Bajo una estética más cuidada y sofisticada, este modelo se posiciona como una de las propuestas más atractivas de su categoría, combinando una imagen moderna con un enfoque claramente orientado al uso familiar. El resultado es un vehículo que destaca tanto por su presencia exterior como por la calidad percibida en el interior.

Desde el frontal, el 5008 adopta los rasgos más recientes del lenguaje de diseño de Peugeot, con una parrilla sin marco visual que se integra con los faros y una firma lumínica distintiva. Este conjunto aporta una imagen más tecnológica y refinada. Por otro lado, las líneas de la carrocería se han trabajado para ofrecer un perfil más dinámico, alejándose de formas excesivamente robustas para acercarse a un estilo más elegante.

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La zaga mantiene esa coherencia estética, con pilotos que refuerzan la identidad visual de la marca y un diseño limpio que transmite solidez. En conjunto, el modelo consigue equilibrar proporciones y detalles, algo especialmente relevante en un SUV de gran tamaño. Lo destacable en este caso es que el diseño no compromete la funcionalidad, manteniendo intactas sus capacidades prácticas.

El interior continúa esa evolución, apostando por un entorno más tecnológico y envolvente. La disposición del puesto de conducción, con instrumentación digital y un sistema multimedia de gran formato, contribuye a una experiencia más intuitiva. A esto se suman materiales de mayor calidad y ajustes cuidados que elevan la percepción general del habitáculo.

Un SUV que combina diseño con versatilidad real

El Peugeot 5008 mantiene una de sus principales señas de identidad: la posibilidad de contar con siete plazas. Esta configuración permite ampliar su rango de uso, adaptándose tanto a desplazamientos cotidianos como a viajes en grupo. La tercera fila, aunque más adecuada para usos puntuales, añade un valor diferencial frente a otros modelos del segmento.

En este sentido, la modularidad del interior juega un papel clave. Los asientos pueden configurarse de múltiples formas, lo que facilita la adaptación del espacio según las necesidades de carga o de pasajeros. El maletero ofrece una capacidad notable, incluso con varias filas en uso, lo que refuerza su carácter práctico.

El apartado tecnológico también contribuye a esa versatilidad. Los sistemas de asistencia a la conducción y las soluciones de conectividad están pensados para mejorar tanto la seguridad como la experiencia a bordo. Este enfoque integral permite que el vehículo responda a las exigencias actuales sin perder su esencia funcional.

La gama mecánica, con opciones adaptadas a distintos tipos de uso, completa un conjunto equilibrado. Por todo ello, el Peugeot 5008 se consolida como uno de los SUV más completos y atractivos de su categoría, destacando por una propuesta que combina diseño, espacio y tecnología de forma coherente.