Mejor, más atractivo y, muy importante, más barato que el Volkswagen Tiguan, pero igual de bueno

Coches y Motos 06 ABR 2026 - 14:34h.

Peugeot tiene en el 3008 una de las mejores alternativas al SUV alemán

Más bonito, mejor y, muy importante, más barato que el Volkswagen Taigo, pero igual de bueno

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El Volkswagen Tiguan es una de las referencias dentro del segmento SUV compacto gracias a su equilibrio general, calidad de construcción y comportamiento predecible. Sin embargo, su posicionamiento en el mercado lo sitúa en una franja de precio que, en los últimos años, ha ido elevándose progresivamente. En este escenario, el Peugeot 3008 aparece como una alternativa que no solo iguala muchas de sus virtudes, sino que además introduce un enfoque más atractivo en diseño y una propuesta económica más competitiva.

El modelo francés ha experimentado una evolución notable en su planteamiento. Su diseño exterior apuesta por una estética más expresiva, con una firma lumínica distintiva y una carrocería que transmite mayor dinamismo. Frente a ello, el Tiguan mantiene una línea más sobria y continuista, alineada con la filosofía tradicional de la marca alemana. Lo destacable en este caso es que el Peugeot logra diferenciarse claramente sin caer en excesos, manteniendo un equilibrio entre modernidad y elegancia.

En el interior, el 3008 refuerza esta sensación de innovación con el conocido i-Cockpit, una configuración que combina instrumentación digital elevada y un volante de dimensiones reducidas. Este planteamiento contrasta con el enfoque más convencional del Tiguan, que prioriza la ergonomía clásica. A nivel de calidad percibida, ambos modelos ofrecen buenos ajustes y materiales, situándose en una posición muy similar dentro del segmento.

Más equipamiento por menos precio

Uno de los aspectos más determinantes en la comparación entre ambos SUV reside en la relación entre precio y equipamiento. El Peugeot 3008 presenta tarifas más ajustadas en versiones equivalentes, lo que le permite ofrecer un nivel de dotación superior sin incrementar el coste final. En este sentido, incluye desde acabados intermedios sistemas de asistencia a la conducción, conectividad avanzada y elementos de confort que en el Tiguan pueden requerir un desembolso adicional.

En el apartado mecánico, las diferencias no resultan determinantes. Ambos modelos disponen de motorizaciones eficientes tanto en gasolina como en diésel, adaptadas a las exigencias actuales en materia de consumo y emisiones. El Peugeot añade además variantes electrificadas que amplían su oferta y lo posicionan como una opción más versátil dentro del contexto actual de transición energética.

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El comportamiento dinámico también refleja dos filosofías distintas. El Tiguan apuesta por una conducción neutra, con un equilibrio muy logrado entre estabilidad y confort, mientras que el 3008 se orienta ligeramente más hacia la suavidad de marcha y el aislamiento, priorizando el bienestar a bordo. Ninguno de los dos destaca por un carácter especialmente deportivo, pero ambos cumplen con solvencia en el uso cotidiano.

Por otro lado, el espacio interior y la capacidad de carga se mantienen en niveles muy parecidos, garantizando funcionalidad para un uso familiar. El Peugeot no presenta desventajas relevantes en este aspecto, lo que refuerza su posicionamiento como alternativa real.

Así, el Peugeot 3008 se presenta como una opción más atractiva desde el punto de vista económico y estético, sin renunciar a un nivel de calidad, tecnología y confort comparable al del Volkswagen Tiguan.