15.000 euros más barato que el BMW X1, igual de bueno, para la mayoría más bonito y con etiqueta CERO

Un tapado de nivel premium a tener muy en cuenta

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

El Mazda CX-5 ha sabido encontrar su hueco entre los SUV familiares sin necesidad de grandes pretensiones. Su propuesta es clara: diseño elegante, equipamiento generoso y conducción equilibrada. Para muchos compradores, es uno de los SUV más completos de su categoría.

Este Mazda mide 4.575 mm de largo, 1.845 mm de ancho y 1.680 mm de alto. La batalla de 2.700 mm se traduce en un interior espacioso. El maletero ofrece 522 litros de capacidad mínima, ampliables hasta 1.638 litros abatiendo los asientos. Es una cifra muy competitiva. Ideal para viajes largos y desplazamientos familiares.

Mucho más barato que un BMW X1, pero sin nada que envidiar

Un modelo que, en su versión de acceso, ahora encuentras desde 32.200 euros al contado. En caso de financiar la compra, el precio puede bajar hasta 31.200 euros. Esta cifra lo sitúa más de 15.000 euros por debajo de lo que cuesta un SUV premium de referencia (como el BMW X1) en su versión básica de gasolina de 136 CV sin electrificar.

En el caso del Mazda, en cambio, la versión de acceso monta un motor 2.0 litros SKYACTIV-G de gasolina. Desarrolla 141 CV de potencia y 238 Nm de par máximo. Este bloque incorpora un sistema MHEV (microhíbrido) que le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT. No es un híbrido enchufable, pero sí un motor moderno que optimiza consumo y emisiones.

La mecánica del Mazda CX-5 se asocia a una tracción delantera y una caja de cambios manual de seis velocidades. Las cifras de rendimiento son coherentes: acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 187 km/h. El consumo medio se mantiene en torno a 7 litros cada 100 km, un dato interesante para su segmento.

Equipamiento de carácter premium

El acabado Prime-Line ya incluye un nivel de equipamiento notable. El Mazda CX-5 monta llantas de 19 pulgadas Black Metallic, tapicería de tela con asientos delanteros calefactados y climatizador automático bizona. También cuenta con faros Full LED, cristales sobretintados y salidas traseras de aire para los pasajeros.

En tecnología, incorpora Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, conexión USB, Bluetooth y un sistema de sonido con seis altavoces. Añade cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento y asistentes como sensor de lluvia, luz y humedad. El Mazda CX-5 combina precio, equipamiento y etiqueta ECO en un SUV que muchos consideran más que suficiente para uso familiar diario.