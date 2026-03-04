Coches y Motos 04 MAR 2026 - 06:23h.

El T-Cross está claramente orientado a un uso urbano

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El Volkswagen T-Cross se ha consolidado como una de las propuestas más equilibradas dentro del segmento B-SUV, posicionándose como alternativa directa al Peugeot 2008. Su planteamiento combina dimensiones contenidas, enfoque práctico y una estética de líneas más clásicas que, para muchos, resulta más armónica frente a diseños más arriesgados.

Con 4,11 metros de longitud, el T-Cross está claramente orientado a un uso urbano, aunque su configuración le permite desenvolverse con solvencia fuera de la ciudad. La altura de la carrocería y la posición de conducción elevada refuerzan esa sensación de control tan demandada en este tipo de vehículos. Llama especialmente la atención el equilibrio entre tamaño exterior compacto y aprovechamiento interior.

El habitáculo es uno de sus principales argumentos. Ofrece cinco plazas y una segunda fila con banqueta trasera desplazable longitudinalmente, lo que permite modular el espacio según se priorice el maletero o la habitabilidad posterior. La capacidad de carga parte de 385 litros, una cifra destacada en el segmento, y puede ampliarse ajustando la posición de los asientos traseros.

En el apartado mecánico, la gama se centra en motores de gasolina TSI. La oferta arranca con el bloque 1.0 TSI de 95 CV asociado a una caja manual de cinco velocidades. Por encima se sitúa una versión de 110 CV, disponible con cambio manual de seis relaciones o transmisión automática DSG de siete marchas. En ambos casos, se trata de propulsores orientados a la eficiencia y al equilibrio entre prestaciones y consumo.

Equipamiento completo y enfoque práctico

El Volkswagen T-Cross incorpora de serie un nivel de equipamiento competitivo en materia de seguridad y conectividad. Incluye asistentes como el frenado de emergencia con detección de peatones, mantenimiento de carril y control de crucero, además de sistemas de infoentretenimiento con pantalla táctil compatible con integración de smartphone.

En este sentido, la digitalización del cuadro de instrumentos y la calidad percibida en los acabados refuerzan su posicionamiento como modelo sólido dentro del segmento. La disposición de los mandos y la ergonomía general mantienen el enfoque funcional que caracteriza al modelo.

Por otro lado, el comportamiento dinámico prioriza el confort. La suspensión filtra correctamente las irregularidades del asfalto urbano, mientras que la dirección ligera facilita maniobras en espacios reducidos. No busca un carácter deportivo, sino una conducción sencilla y predecible en el día a día.

En términos de precio, el T-Cross se sitúa en una franja competitiva dentro del mercado de los SUV urbanos, lo que contribuye a su creciente aceptación comercial. Así, se ha convertido en una opción consolidada para quienes buscan un SUV compacto con imagen equilibrada, buena capacidad interior y una oferta mecánica eficiente adaptada al uso cotidiano.