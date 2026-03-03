El Citroën más bonito y tecnológico para dar el salto al siguiente nivel

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 06:01h.

Acaba de estrenar generación ofreciendo más que muchos rivales a un precio ajustado

Citroën tiene un siete plazas que es una maravilla

Compartir







El Citroën C5 Aircross estrenó generación el año pasado y el salto es evidente. Su diseño es más afilado. Más tecnológico. Más sofisticado. El frontal transmite carácter. La nueva firma luminosa y las ópticas traseras Citroën Light Wings refuerzan su identidad. Es, probablemente, el Citroën más bonito que puedes comprar hoy.

Con 4.500 mm de largo, 1.969 mm de ancho y una batalla de 2.730 mm, el Citroën C5 Aircross ofrece una presencia sólida en carretera. El interior destaca por espacio y modularidad. El maletero alcanza 720 litros, ampliables hasta 1.630 litros. Es uno de los SUV más capaces de su categoría.

PUEDE INTERESARTE El Citroën menos bonito es una ganga

La opción inteligente está en la versión PHEV

El C5 Aircross se enfrenta a pesos pesados como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai y el Renault Austral. Frente a ellos, el C5 Aircross juega la carta del confort. La suspensión Citroën Advanced Comfort® marca diferencias. Absorbe irregularidades con suavidad. Hace que los kilómetros pasen sin fatiga.

La gama del C5 Aircross incluye una versión gasolina MHEV de 145 CV. Pero el verdadero salto está en la variante híbrida enchufable. Combina un motor gasolina 1.6 de 110 CV con uno eléctrico de 110 CV. La potencia total asciende a 225 CV y 360 Nm de par máximo. Prestaciones suficientes para cualquier escenario.

Lo mejor de los dos mundos con un equipamiento top

La velocidad máxima es de 220 km/h. Y la batería de 21,0 kWh permite recorrer hasta 96 km en modo 100% eléctrico. Esto significa trayectos diarios sin emisiones y con un consumo muy reducido. Es la fórmula ideal para quien quiere electrificación sin renunciar a autonomía total en viajes largos.

El acabado más básico disponible para esta versión es el Business. Incluye llantas MOONDUST de 19 pulgadas, faros LED, pantalla digital de 10 pulgadas y la llamativa Waterfall Screen con navegación 3D. También suma cámara trasera de 180°, control de crucero adaptativo con Stop & Go y carga inalámbrica para smartphones.

Llegados a este punto, toca hablar del precio. Empieza en 40.589 euros, sin contar ayudas públicas. El nuevo C5 Aircross no solo es más bonito. Tiene un precio razonable. Es más completo. Y representa el salto lógico para quien quiere subir de categoría sin complicaciones.