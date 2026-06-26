LumenTale: Memories of Trey, un Pokémon exigente con combates a cuatro
Un planteamiento a lo Pokémon con visos de alternativa
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Con el tiempo salen cada vez más juegos indies que intenta replicar la fórmula Pokemon de capturar, coleccionar y criar, normalmente desarrollados por estudios que aman la saga y quieren hacer su propia aventura, incluyendo sus propias ideas e intentando mejorar todo aquello que a lo largo del tiempo se ha ido demandando a la IP de Nintento sin mucho éxito.
Lumentale: Memories of Trey nace de esta corriente inspirada fuertemente en Pokemon pero que intenta añadir nuevas capas de profundidad y cierta diferenciación, expandiendo con ello un género que hasta hace poco estaba muy monopolizado.
Desarrollado por Beehive Studios y distribuido por Team 17, Lumentale narra la historia de Trey, un chaval amnésico que no recuerda quien es y se embarca en un periplo por toda la región de Talea para desentrañar el misterio de su pasado. Narrativamente el juego no es gran cosa, ni por personajes ni por trama, aunque intenta jugar tímidamente con ciertos temas algo oscuros, políticos o más complejos de lo habitual en esta clase de títulos, si bien no considero que alcance los lugares que pretende, empañado sobre todo por una falta de claridad en el tono, que no sabe si ser más ligero/desenfadado o de repente más serio.
La mayoría del tiempo nos acompañan dos niños que están haciendo el ganso todo el tiempo mientras visitamos las diferentes ciudades para retar a sus líderes, lo que normalmente acaba desembocando en una lucha con una criatura muy poderosa que amenaza con destruir el lugar o a nosotros en concreto porque nos hemos metido en un lío de narices. No voy a entrar en detalles sobre cada peripecia, pero en general está muy cogido con pinzas como unos chavales que acaban de llegar a un pueblo acaban todo el tiempo formando pieza clave para salvarlo de una tragedia con la que nadie más sabe como lidiar.
Suele pasar en las tramas de este estilo, por eso comento que no hay nada en particular ni muy novedoso ni muy atrapante. Dicho eso, lo más importante en el juego es la captura de los animon (el nombre de las criaturas del juego) y su entrenamiento para combatir.
La particularidad más definida de Lumentale es que los combates son de 4vs4, con hasta dos animon de reserva. Por un lado eso genera cierto componente estratégico basado en la cooperación de equipo, algunos animon pueden curar, otros proteger o mejorar atributos de sus compañeros, etc. Por otro, se trata de un sistema bastante exigente que requiere bastante organización, sobre todo de cara a poder vencer a los oponentes más complicados. Aunque podemos elegir dificultad, lo cierto es que incluso jugando en fácil hay combates, sobre todo en los compases finales, que se te pueden atragantar si no llevas un equipo lo suficiente entrenado o con los tipos adecuados.
Dicho esto, hay que tener en cuenta que contamos con unos puntos llamados PC que son necesarios para ejecutar las acciones del turno. Hay ataques que consumen 1, dos, tres o más de estos puntos, y si gastamos muchos sin planificación, podríamos encontrarnos con la imposibilidad de que todos nuestros animon puedan participar. Esto también significa que viene bien equilibrar los movimientos para evitar sorpresas negativas.
Otra característica propia son las personalidades de los animon. Hay cinco y cada una nos permite activar un efecto secundario al activar movimientos para reforzarlos a cambio de gastar un PC más. A su vez, cada vez que golpeamos a una debilidad, obtenemos puntos llamados TPs que pueden darnos un turno gratis si llegamos a acumular tantos como animons tengamos en batalla. Al final son varios detalles que tener en cuenta, pero el resto del flujo es bastante similar a Pokemon.
El sistema de tipos, debilidades y fortalezas es bastante parecido, con fuego venciendo a planta, planta a agua, etc. Aunque si creo que está mejor balanceado en términos generales. En cambio, creo que la variedad de movimientos y efectos no está tan bien medida, ya que es más importante potenciar la fuerza de estos movimientos que aprender nuevos. Al mismo tiempo he notado cierto desequilibrio por este motivo, hay tipos como chakra (el análogo del tipo lucha), aura, anómalo o ancestral que cuentan con ataques muy poderosos capaces de atacar en área, pegar varias veces o modificar la precisión de los ataques, mientras otros movimientos de otros tipos son más estandarizados. No es nada grave, sin embargo, al final y al cabo estamos hablando del juego de un equipo independiente que se ha embarcado en una tarea complicada, y a pesar de ello en líneas generales creo que lo han navegado bien.
Han creado un juego que puede llevarnos cerca de 30 horas (sin contar con intentar completar la colección completa), muchas zonas por explorar y más de 140 animons que atrapar. Eso no quita que haya ciertos problemas de desequilibrio aquí y allá, tanto en el ritmo de juego como en picos de dificultad demasiado elevados en ciertos momentos o la inclusión de misiones secundarias un poco flojas o minijuegos que no llevan a funcionar del todo bien. Existen también ciertos segmentos de mazmorreo que pueden hacerse algo pesados por encadenar un número de combates exagerado y la zonas de exploración entre ciudades están algo infradesarrolladas. Las poblaciones en cambio son una maravilla, cada una siguiendo una estética distinta y con un tamaño considerable.
La única pega tiene más que ver con la exploración y la extraña decisión de que la mayoría de los objetos que encontramos por el mundo son piezas de decoración para un espacio virtual que apenas he necesitado visitar salvo para entrenar a algunos animons (hay ciertas decoraciones que nos permiten entrenar el poder innato de una característica para que su crecimiento sea mejor). Esto hace que no quisiera recorrer muchas de estas zonas sabiendo que las recompensas no son demasiado atractivas, y me he centrado más en atrapar a los ánimos nuevos y poco más. Sobre la caza también hay aciertos y fallos. Está muy bien que los animons aparezcan directamente en el mapa, pero no veo muy pulido el sistema de caza directa (basada en un minijuego de pulsar botones a tiempo que no te deja mucho margen para que funcione y te pide pulsar demasiados) y en algunas zonas algunos animons deciden explotar si te acercas mucho dejándote tu equipo entero muy afectado de vida, obligándote a gastar objetos de recuperación o volver a fuentes para recuperarte.
Si bien los combates son divertidos y la estética de la mayoría de los animons es bastante chula, he tenido problemas con el ritmo del juego. Al empezar podemos elegir entre si ir primero al sur o al norte, y luego cuando estemos más avanzados ir a la contraria. Esto provoca que una vez terminamos con una de las dos, empecemos la siguiente con un equipo bastante fuerte que pueda destrozar las primeras batallas sin mucho problema. Y aún así, llegando al final del juego con un equipo en nivel 75 y teniendo oponentes en nivel 60 y algo, la dificultad hace que puedas pasarlo mal sobre todo contra los jefes finales.
En conclusión, creo que Lumentale: Memories of Trey es un buen intento de hacer un Pokemon distinto, más exigente y con una historia algo más madura de lo normal, pero le falta pulido en muchas áreas que hace que la experiencia en general se vea resentida. Eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de principio a fin, sobre todo si te gusta una experiencia más clásica y no te importen los elevados y continuos tiempos de carga entre zonas, pero creo que algo más de tiempo para pulir asperezas le habría venido bien, y necesita un parche urgente para solventar crasheos puntuales que me han tirado del juego en puntos concretos.
Lo mejor
- Sistema de combate exigente y divertido
- Un diseño de criaturas muy notable en líneas generales. Hay que indagar muy bien para descubrir ciertas formas de evolución
- Muchas horas de contenido.
Lo peor
- Cierto pulido general le habría venido bien para evitar frustraciones. Hay picos de dificultad algo exagerados en ciertos puntos, excesivos tiempos de carga entre zonas, y algunos errores puntuales
- El ritmo del juego se hace bola en ciertos momentos por mazmorras innecesariamente largas y recados en ciertas misiones un poco pesados.
- La historia intenta ser madura pero no maneja bien el tono en varios momentos, mientras que el desarrollo de los personajes no es demasiado profundo.
*Versión jugada en Nintendo Switch