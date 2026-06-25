Arc System Works presenta Qliphah in Providence's Shadow y desvela todas sus novedades en el Showcase 2026

Gustavo Maeso 25 JUN 2026 - 16:02h.

El estudio japonés anuncia una nueva IP, actualizaciones para Guilty Gear -Strive- y sorpresas para BlazBlue Central Fiction

Arc System Works triunfa en EVO Las Vegas 2025 con varios anuncios

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Arc System Works ha celebrado el ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026, una presentación en la que la compañía japonesa ha puesto sobre la mesa buena parte de su hoja de ruta para los próximos meses. La retransmisión, emitida ayer el 24 de junio, ha servido tanto para presentar nuevos proyectos como para ofrecer información inédita sobre algunos de sus títulos más importantes, demostrando que el estudio continúa ampliando su catálogo más allá de los juegos de lucha que le han dado fama internacional.

La gran protagonista del evento ha sido la presentación oficial de Qliphah in Providence's Shadow, una nueva IP que apuesta por el rol táctico con una propuesta muy diferente a lo habitual dentro del catálogo de Arc System Works. Junto a este anuncio, la compañía también ha compartido nuevos tráilers, fechas de lanzamiento, actualizaciones de contenido y avances de futuros personajes para varias de sus franquicias más populares.

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Qliphah in Providence's Shadow: una nueva apuesta por el RPG táctico

La gran revelación del Showcase ha sido Qliphah in Providence's Shadow, un RPG táctico desarrollado conjuntamente por Arc System Works y Unite Plus que introduce un sistema de combate denominado Tactical Counter-Timeline RPG.

La aventura transportará a los jugadores a una versión distorsionada del barrio de Shibuya, donde extrañas anomalías sobrenaturales han comenzado a alterar la realidad. La historia estará protagonizada por dos personajes principales que comparten un mismo destino: ambos albergan en su interior esas misteriosas anomalías mientras intentan descubrir el origen de los inquietantes sucesos que están consumiendo la ciudad.

El anuncio ha llegado acompañado del primer tráiler oficial y de la apertura de la página web del juego. Además, Arc System Works ha confirmado que Qliphah in Providence's Shadow llegará el 24 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam y Epic Games Store, con las reservas ya disponibles en las distintas plataformas digitales. Los jugadores que reserven el título recibirán bonificaciones exclusivas por compra anticipada.

Donutal propone descubrir quién dice la verdad... y quién es un alienígena

Otra de las propuestas más llamativas del evento ha sido Donutal, una aventura narrativa que mezcla investigación, conversación y ciencia ficción.

La historia nos sitúa en el año 2206, donde asumimos el papel de un funcionario de inmigración que acaba de despertar de un largo periodo de criosueño. Nuestra misión consistirá en examinar a los visitantes extraterrestres que llegan a la Tierra y determinar cuáles son sus verdaderas intenciones mediante el diálogo y la observación.

Durante el Showcase se ha publicado un nuevo vídeo centrado en sus mecánicas jugables. El lanzamiento sigue previsto para algún momento de 2026 en Steam, donde ya puede añadirse a la lista de deseos.

Demons' Night Fever rompe las reglas del RPG táctico

Arc System Works también ha mostrado un nuevo vistazo a Demons' Night Fever, un peculiar RPG táctico con combates por cuadrículas que apuesta por el humor negro y unas mecánicas poco convencionales.

Su principal característica será el llamado Servant Overwork Mechanic, un sistema que anima al jugador a sacrificar deliberadamente a sus propios aliados para fortalecerse. Cuantas más acciones despiadadas se cometan durante la partida, más poderoso se volverá el ejército del jugador.

El objetivo será recuperar el poder perdido del demonio Giga Super Death, convertido ahora en un bebé, para enfrentarse a una falsa deidad que gobierna bajo una apariencia de justicia. El lanzamiento continúa previsto para 2026 en PlayStation 5, Nintendo Switch y Steam.

DAMON and BABY recibe una gran actualización gratuita

El Showcase también ha servido para anunciar la llegada de la versión 2.00 de DAMON and BABY, el juego de acción con exploración inspirado en el género metroidvania.

La actualización incorpora como principal novedad el modo Lord Bloodedge's Trials, un nuevo desafío pensado para los jugadores que ya han completado la aventura principal y buscan contenidos de mayor dificultad.

El parche está disponible desde hoy para todos los usuarios del juego.

Guilty Gear -Strive- sigue ampliando su contenido

Tras el lanzamiento de la versión 2.00, GUILTY GEAR -STRIVE- continúa recibiendo novedades.

Arc System Works ha presentado oficialmente el contenido del nuevo Blazing Pass: Duel 2 Ennui Protocol, que estará disponible el 2 de julio e incluirá recompensas cosméticas como la apariencia Thunderseal (Holy Order) para Ky y un nuevo atuendo de estilo campestre para Queen Dizzy.

La compañía también ha mostrado un primer adelanto del esperado regreso de Robo-Ky, cuyo tráiler completo verá la luz durante EVO 2026, uno de los torneos de juegos de lucha más importantes del mundo y clasificatorio para el ARC WORLD TOUR 2026-2027.

BlazBlue Central Fiction prepara una inesperada sorpresa

Una de las noticias que más ha sorprendido a la comunidad ha sido el anuncio de un nuevo personaje jugable para BlazBlue Central Fiction, un título que lleva casi una década en el mercado.

Arc System Works no ha querido revelar todavía su identidad, limitándose a confirmar que todos los detalles llegarán durante EVO 2026. El anuncio supone una importante sorpresa para los seguidores de la saga, que desde hace años esperaban novedades relacionadas con la franquicia.