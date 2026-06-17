Echo Generation 2 adapta la fórmula de Slay the Spire a un RPG de ciencia ficción noventera, accesible y entretenido

La secuela del juego de Cococucumber tiene un tono muy cálido y juega muy bien su baza de misterio y ciencia ficción en una aventura sencilla y accesible

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Echo Generation 2 ha sido una de las sorpresas más agradables que me he encontrado este último mes. Curiosamente, llegué a él buscando algo que me diera una experiencia ligerita para intercalar entre juegos AAA, pero la secuela del juego de Cococucumber me ha ofrecido un buen juego de cartas, muy inspirado en Slay the Spire pero sin el componente roguelike. Este pequeño RPG independiente, que está disponible en PC, Xbox y Game Pass, toma muchas de las ideas del famoso deck builder de Mega Crit, las traslada a una aventura tradicional y construye alrededor de ellas un juego sencillo, accesible y con bastante personalidad.

Una aventura de ciencia ficción noventera al más puro estilo Stranger Things

La historia es una secuela directa de su primera parte aunque, al contrario que en esta, su protagonista principal es un padre de familia con sus propias responsabilidades. En este sentido, Echo Generation 2 tiene una clara inspiración en el cine y las series de ciencia ficción de los años ochenta y noventa. Hay referencias evidentes a Stranger Things, especialmente en todo lo relacionado con experimentos realizados sobre niños con habilidades especiales, pero también a otros elementos como Gremlins, aunque también aparecen pequeños elementos de terror cósmico y mundos paralelos.

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La trama está dividida en capítulos y, conforme avanzamos, vamos controlando a distintos personajes. El juego intenta construir un misterio alrededor de lo que está ocurriendo, pero nunca busca ser especialmente profundo o complejo. De hecho, combina constantemente esos elementos de ciencia ficción con humor y personajes bastante extravagantes. El resultado es una aventura ligera, que se deja seguir con facilidad y que entiende perfectamente cuál es su objetivo: entretener sin tomarse demasiado en serio.

El juego de cartas aporta una capa extra de profundidad y personalización

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La gran estrella del juego es su sistema de combate. Echo Generation 2 es, en esencia, un RPG por turnos con construcción de mazos, y aquí es donde resulta imposible no pensar en Slay the Spire. Disponemos de cartas de ataque, defensa, curación y efectos alterados que vamos incorporando a nuestro mazo. Sin embargo, en lugar de utilizar un sistema de energía, cada turno nos permite jugar una cantidad determinada de cartas. Para equilibrar las más poderosas, algunas tienen un número limitado de usos antes de necesitar recargarse, lo que obliga a administrarlas con cabeza.

Pese al cambio de modelo en el sistema de combate, hay algo que sí mantiene de su primera iteración: los quick time events. Y es que, antes de Clair-Obscur: Expedition 33, ya había un RPG por turnos que hacía algo más parecido, pero incluso más variado a la hora de clavar algunos minijuegos, pulsando a tiempo uno o varios botones para hacer más daño o también para defenderte de él. Además, las cartas están asociadas a distintos colores y símbolos que permiten provocar estados de ruptura en los enemigos más poderosos, especialmente durante los combates contra jefes. Esto añade una capa estratégica adicional y obliga a pensar el orden en el que jugamos cada carta.

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Además, también tienes un árbol de habilidades que te permitirá desde aumentar tus estadísticas hasta añadir cartas jugadas en cada turno. Para más inri, cada personaje tiene su propio estilo de juego, por lo que avanzar dra

Fuera de los combates encontramos exploración ligera, pequeños puzles y la búsqueda de cartas ocultas repartidas por el escenario. Lo que más me ha gustado es que conserva casi toda la toma de decisiones y la estrategia de Slay the Spire, pero elimina la necesidad de reiniciar una partida completa cada vez que fracasas. Para alguien que disfruta de los deck builders pero no termina de conectar con los roguelikes, me parece una propuesta muy atractiva.

El voxel permite lucir a un producto con moderadas expectativas y poco exigente en lo técnico

Visualmente apuesta por una estética voxel muy llamativa y llena de personalidad. Todo tiene un aire muy noventero, tanto en el diseño de personajes como en los escenarios y la propia ambientación. Esa mezcla entre ciencia ficción juvenil, misterio, experimentos secretos y humor recuerda constantemente a obras como Stranger Things, aunque el juego consigue tener identidad propia gracias a su tono desenfadado. Eso sí, abusa un poquitín de entornos de interior y laboratorios, y los entornos brillan realmente cuando tenemos postales de exterior

No es una producción especialmente ambiciosa a nivel técnico, pero sabe muy bien qué quiere ser y construye una estética coherente alrededor de esa idea. Además, al no ser un juego demasiado exigente, funciona perfectamente en Steam Deck, donde mueve la aventura con total soltura. De hecho, me parece una de esas experiencias ideales para jugar en portátil.

Conclusiones

Echo Generation 2 es un RPG por turnos que destaca sobre todo por su capacidad para adaptar ideas muy reconocibles del género y llevarlas a un formato más accesible. No busca reinventar la rueda, pero sí ofrecer una experiencia sólida y bien medida para quienes disfrutan de la estrategia en combate sin tener que lidiar con estructuras roguelike más exigentes o repetitivas.

Su mayor virtud es precisamente esa: tomar un sistema de combate claramente inspirado en Slay the Spire y trasladarlo a un entorno más clásico, con progresión continua, exploración ligera y una narrativa sencilla pero efectiva. El resultado es un juego fácil de recomendar para perfiles que disfrutan del deck building pero prefieren un ritmo más relajado.

Lo mejor:

El sistema de combate por cartas es sólido, profundo y muy entretenido.

Consigue trasladar ideas de Slay the Spire a un RPG tradicional sin perder demasiado en el camino.

Eliminación del bucle roguelike, lo que hace la progresión más accesible y menos frustrante.

Estética voxel con personalidad y ambientación noventera bien conseguida.

Funciona especialmente bien como juego portátil; en Steam Deck ofrece un rendimiento excelente.

Duración ajustada y ritmo ágil, sin sensación de relleno.

Lo peor:

El sistema de combate, aunque efectivo, no es especialmente original dentro del panorama actual.

Algunas mecánicas derivadas de otros juegos (como el sistema de parry o ciertos elementos de cartas) se sienten más funcionales que innovadoras.

La narrativa, aunque correcta y entretenida, no busca profundizar demasiado ni destacar por su complejidad.

Puede resultar algo ligero para jugadores que busquen una experiencia RPG más profunda o exigente.

Plataforma analizada: PC (Steam Deck)