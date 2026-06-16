Crushed In Time, una aventura gráfica que estira las reglas del género

Un brillante ejercicio de creatividad basado en una única mecánica: pinchar y estirar con el cursor

Desolatium, una sorprendente aventura lovecraftiana point-and-click llega al PC

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La nueva obra de Draw Me A Pixel, estudio responsable del aclamado There Is No Game: Wrong Dimension, vuelve a apostar por la metanarrativa sobre videojuegos, la ruptura de la cuarta pared y la experimentación y por las convenciones del género de las aventuras gráficas clásicas tipo point & click. El resultado es una aventura de puzles que combina humor, ingenio y una sorprendente capacidad para reinventarse constantemente.

Aunque Crushed in Time no está exenta de algunos problemas de ritmo y ciertos momentos de frustración, estamos ante una experiencia que demuestra cómo una buena idea puede multiplicarse en cientos de situaciones diferentes cuando existe suficiente talento detrás.

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Sherlock Holmes, el Dr. Watson y el videojuego inacabado

La premisa inicial ya deja claro que Crushed In Time no pretende ser una aventura detectivesca convencional. Encarnamos una especie de fuerza invisible capaz de alterar el mundo que rodea a los mismísimos Sherlock Holmes y el doctor Watson. Todo comienza cuando una misteriosa carta llega a manos de los protagonistas, desencadenando una cadena de acontecimientos que revelan que algo no funciona correctamente en el videojuego donde viven. La cuarta pared salta por los aires.

A partir de ese momento, la historia se convierte en un viaje absurdo y fascinante. Holmes y Watson recorrerán diferentes etapas del propio desarrollo del juego que protagonizan, visitando versiones preliminares, prototipos inacabados, construcciones defectuosas e incluso espacios que representan herramientas de desarrollo. Es una idea realmente original que permite explorar el manido concepto de los viajes en el tiempo desde una perspectiva muy distinta a la habitual: aquí no viajamos al pasado de la historia, sino al pasado en el desarrollo del propio videojuego.

Lo mejor es que la narrativa aprovecha constantemente este planteamiento. Cada nuevo escenario introduce situaciones inesperadas, bromas relacionadas con el desarrollo y numerosas referencias que recompensan al jugador más observador.

Y buena parte del encanto de Crushed In Time reside en sus dos famosos personajes. Porque esta versión de Sherlock Holmes está muy alejada del detective infalible que solemos encontrar en otras obras. Aquí se presenta como alguien brillante, sí, pero también tremendamente cabezota, incapaz de reconocer ciertos errores y completamente ajeno a las extrañas alteraciones que ocurren a su alrededor.

Watson, por el contrario, funciona como el contrapunto perfecto. Según avanzamos, observamos cómo su paciencia se agota progresivamente mientras intenta comprender los acontecimientos imposibles que presencia.

Una única mecánica para todo: pincha y arrastra

El verdadero protagonista de Crushed In Time no es Holmes, ni Watson, ni siquiera su historia. Es su mecánica principal. Todo gira alrededor de una acción aparentemente simple que nace de querer darle una vuelta al típico point and click: agarrar, estirar y deformar objetos del escenario. Mediante el ratón podemos interactuar con prácticamente cualquier elemento visible, aplicando una especie de física elástica que altera el comportamiento del mundo.

Los desarrolladores han construido una cantidad asombrosa de puzles utilizando exclusivamente este sistema. Abrimos puertas impulsándolas, lanzamos objetos por el escenario, modificamos textos, reparamos mecanismos, manipulamos personajes, alteramos estructuras e incluso participamos en situaciones que recuerdan a herramientas de programación visual.

Con esta mecánica completamente interiorizada, toca resolver los rompecabezas, lo que requiere observar cuidadosamente el entorno y plantear soluciones muy poco evidentes. Crushed In Time recupera ese espíritu clásico del género donde la lógica tradicional no siempre es suficiente. A menudo debemos experimentar, combinar ideas y comprender cómo interactúan los distintos elementos del escenario para avanzar.

Casi siempre todo funciona bien y no es demasiado frustrante, aunque algunas veces algunos desafíos pueden resultar excesivamente crípticos. Hay momentos en los que parece que hemos agotado todas las posibilidades disponibles cuando en realidad todavía queda alguna interacción por descubrir. Por suerte, el juego incorpora un sistema de pistas bastante útil que ayuda a desbloquear los momentos más complicados.

Un apartado visual lleno de personalidad

Visualmente, Crushed In Time destaca por un original aspecto de dibujo animado, con los personajes y objetos que parecen pegados sobre los fondos (con un reborde blanco que parece recortado). Los escenarios terminados presentan una estética muy colorida y agradable, pero son las zonas experimentales las que realmente brillan. Ver cómo una escena aparece representada mediante figuras geométricas provisionales, como en un estado previo del desarrollo donde todavía no sehan implementado las texturas finales, o recorrer directamente espacios que parecen aplicaciones o herramientas de desarrollo, genera una identidad visual muy particular.Cada capítulo introduce nuevas localizaciones y conceptos visuales que refuerzan la sensación de estar atravesando distintas etapas de producción.

El apartado sonoro cumple correctamente su función. Los efectos asociados a la mecánica principal transmiten muy bien la sensación de elasticidad y aportan cierto componente táctil a las interacciones.

Conclusiones de Crushed in Time

Crushed In Time es una demostración fantástica de cómo la creatividad puede convertir una idea sencilla en una buena aventura gráfica. Su mecánica basada en estirar y manipular el mundo parece limitada durante los primeros minutos, pero acaba revelándose como una caja de herramientas sorprendentemente versátil capaz de sostener decenas de horas de puzles, humor y experimentación. La metanarrativa está magníficamente aprovechada, los personajes son encantadores y la capacidad del juego para introducir nuevas ideas resulta admirable. Hay algún bajón de ritmo y algún puzles se atasca, pero en general todo fluye y entretiene con mucha personalidad.

Crushed in Time ya está disponible para PC a través de Steam.

Lo mejor:

Una mecánica central extraordinariamente original

Excelente uso de la metanarrativa y homenaje al desarrollo de videojuegos

Puzles variados que constantemente introducen nuevas ideas.

Lo peor:

Algunos rompecabezas pueden resultar demasiado crípticos

El ritmo a veces pega algunos bajones