Cómo jugar gratis a PC Fútbol 7 en móvil y PC desde el navegador

Juan Pérez 16 JUN 2026 - 12:53h.

Hasta 7 juegos disponibles, desde PC Fútbol 4 a la versión del Mundial 1998

Las 4 alternativas gratuitas a PC Fútbol 8 con pura esencia manager

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El silencio alrededor de PC Fútbol 8 parece engullir la última hora del juego de Una Partida Más que lleva años enrolado en problemas sin salir al mercado, pero hay solución para los más nostálgicos. La adaptación de videojuegos y la creación de activaciones desde el navegador es una de las funciones más repetidas de las últimas semanas, y los juegos de Dinamic Multimedia entran ahora en esa burbuja desde el apartado fan made.

La ejecución de PC Fútbol 5, 6, 7 o las versiones de la Eurocopa 96 así como el Mundial del 98 son sólo algunos de los primeros bocetos de a lo que puede llegar el fandom para apilar los míticos juegos en una librería digital. Sin la necesidad de utilizar archivos de otra época ni ningún tipo de instalación, esta versión online permite jugar a día de hoy a siete de las versiones oficiales creadas en su día por Dinamic Multimedia.

Esta es la versión más fácil para ejecutar el juego hoy día, desde un enlace desde donde están los ejecutables de todos los juegos, aunque algunas de las versiones tardan algo más en cargar como es el caso de PC Fútbol 7, pero merece la pena por las facilidades que supone. Y aunque no tiene nada que ver con las promesas de Una Partida Más, sí se puede decir que de alguna forma ha vuelto PC Fútbol, en forma de chapa y con los guiños que le hicieron brillar en otra época.

La legión de jugadores que en los dos últimos años ha estado pendiente de la evolución de PC Fútbol 8 ha notado que el cambio de manos no sólo le ha sentado mal a la franquicia, sino a su historia. Y pesa por el amor de miles de usuarios a lo largo de los años ahora tiene una oportunidad para jugar más rápido, con el móvil en mano y en ratos sueltos mientras deja una pestaña del móvil pendiente de esa partida anclada a una era pasada.