Outbound, una ruta cozy sin más destino que el viaje

La libertad de trazar una expedición mientras tomamos materiales para craftear

Scriptorium: Master of Manuscripts, el cozy medieval de ilustrar manuscritos

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La familiaridad con el cozy atraviesa cada paso en Outbound como una parte trascendental del viaje, esa es la huella de lo nuevo de Square Glade Games publicado por Silver Lining. Un sencillo viaje en autocaravana convierte el género en una exploración sencilla repleta de crafteo y construcción en una oportunidad para enfocar el horizonte con los ojos de otro hasta encontrar un punto donde la carretera conecte contigo.

El desapego a un mundo repleto de móviles donde la atención se disocia con la realidad tiene alternativas en los videojuegos capaces de encontrar un lugar de paz donde almacenar experiencias. Outbound tiene la base para profundizar en ello con una idea clara, tomar las cuatro ruedas como una nueva casa donde empieza una aventura enclavada en un bosque continuado repleto de caminos por descubrir.

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La primera toma de contacto con Outbound es la ausencia principal de una historia desde el punto de vista narrativo, y es que todo parte de la entrada en la autocaravana en el primer minuto para descubrir mundo. El personaje eres tú dentro de esa experiencia en pos no sólo de convertir el mundo en algo mejor dentro de tu propio microcosmos, sino en el planeta. Y esas acciones pasan por reciclar y recolectar en un ambiente relajado mientras el apellido 'Chill' forma parte de ese relax sobre el que se construye la exploración del mundo.

La base jugable de Outbound es simple y pasa por la libertad de tomar caminos mientras tomamos materiales para craftear al tiempo que utilizamos la casa como mecanismo para la construcción de una nueva casa sobre la autocaravana. Ese punto fantasioso de realizar un viaje mientras ponemos un segundo techo sobre el coche es lo más diferencial de la experiencia, porque aporta un elemento más al hecho de viajar sin más.

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La sensación general del juego en las primeras horas es de una ausencia de la interacción con el mundo más allá de las decisiones, a veces sólo basta con ir de una torre a otra para activar mecanismos, avanzar en la tecnología y poder tener más espacio en el coche o en la casa. Poco a poco esa sensación disminuye hasta llegar a dos puntos principales: la construcción del hogar a lo grande y la mascota, aunque la tercera vía presente con el multijugador es una forma de entrar también en ese círculo.

Esa pausa para analizar el detalle cada pase hace que Outbound sea mucho más interesante, porque a veces notaba que al mundo le faltaba algo de vida. El clima y la aparición de los animales puntuales no son suficiente para llenar ese vacío que implica un viaje tan personal como centrar todo el juego en ese desarrollo sobre ruedas para ir del punto A al punto B constantemente en pos de la propia experiencia. Hay mejoras y ampliaciones para el coche, pero hasta llegar a la construcción de la casa sentía que faltaba algo.

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Ese entorno personalmente sigue falto de más detalles, pero el juego es más compacto cuando la calma llega también a la decoración completa, porque es ahí hacia donde se dirigen los esfuerzos al recolectar.

La familiaridad del cozy replica una intención jugable para pasar el rato mientras viajas de una torre de control a otra. Es en sí la esencia del cozy, un juego relajado, pero siento que hay un espacio ahí en el trayecto donde disfrutar falta algo más, quizás por lo repetitivo de las acciones o por la falta de estímulos. Y hablo de cosas entroncadas a la esencia de un juego tranquilo, no hace falta tener acciones, puzles o encuentros extraños, pero falta algo.

Por eso los quehaceres en la autocaravana llenan ese hueco tanto como la interacción de la mascota una vez llegas a ella, porque ayudan a desconectar del todo con más elementos que forman parte de esa nueva vida. A la decimonovena vez que paras el coche para coger un trozo de madera cansa si no has hecho nada más entre tanto, pero si la sonrisa de un chucho copiloto lo acompañan, es mucho más llevadero.

Outbound es una experiencia planteada para olvidar ese mundo donde scrollear cinco horas al día es la misión vital entre redes sociales, este es otro universo para desatascar la mente. Es un juego hecho para relajarnos con el mando en la mano. Es la ejecución de mantener el foco en un único objetivo y guardar la atención en eso dentro de esa concentración en poner todo al servicio del relax. No es un título hecho para poner una segunda pantalla de fondo, sino para buscar a alguien a tu lado o en una videollamada y hablar de la vida dejando de lado el autómata que pasa horas en Tik Tok y sigue dentro de ti. Es algo sencillo, que te acompaña y te empuja a la carretera de una manera sencilla, sin velocidad ni presión.

El juego estará disponible en formato físico de la mano de Tesura Games en España con la edición estándar y coleccionista tanto para PS5 como Nintendo Switch y Switch 2.

*Versión jugada: PS5

Lo mejor

El crafteo de la casa en la autocaravana es muy satisfactorio

La búsqueda de los gnomos, un guiño constante a referencias que está muy conseguido

Lo peor

La acción de dejar los materiales en el coche no es lo más ortodoxo

La ausencia de un mundo más vivo