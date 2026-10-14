Gustavo Maeso Madrid, 14 OCT 2026 - 16:54h.

La estatua de 20 centímetros comparte protagonismo con un mazo de 51 cartas y un minilibro de arte

La verdadera historia de Faye, Laufey la Justa, la protagonista del nuevo God of War sin Kratos

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Sony Interactive Entertainment ha mostrado todo lo que esconde la Edición Coleccionista de God of War Laufey. Una caja de coleccionista que reúne una estatua de Faye, un mazo de cartas de oráculo y un minilibro de arte. Una bonita colección de detalles para los fans que no ocultan un polémico dato, el que más afecta al bolsillo: los 149,99 euros de la caja no incluyen el juego, que se vende por separado.

Las reservas de la Edición Coleccionista se abrieron ayer 13 de octubre de 2026 y el lanzamiento del juego está previsto para el 16 de febrero de 2027. Sony anuncia cantidades muy limitadas y disponibilidad hasta agotar existencias, aunque no concreta cuántas unidades se pondrán a la venta.

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Faye, Phranque y Rue se hacen un hueco en la estantería

La pieza central es una estatua de 20 centímetros de altura en la que aparecen Faye, Phranque y Rue enfrentándose a los soldados de Begtse. La composición apuesta por una escena de combate para reunir a los tres personajes en una misma figura y trasladar parte de la acción del juego al terreno del coleccionismo.

Su detalle más llamativo tiene que ver con la iluminación: Phranque se ilumina al conectar la estatua a una fuente de alimentación USB. Ese es el elemento luminoso que especifica el anuncio, una precisión útil para quienes estén imaginando cómo quedará la figura en su vitrina o junto al resto de su colección.

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El segundo objeto es un mazo de 51 cartas de oráculo, cada una con ilustraciones personalizadas de Megan Lara. Según la presentación de Sony, el conjunto representa el viaje por el Everywhen, por lo que las imágenes conectan con el universo y el recorrido de la protagonista.

Completa el paquete un minilibro de arte físico con diseños conceptuales de personajes, criaturas y paisajes de God of War Laufey. La selección ha corrido a cargo del equipo artístico de Santa Monica Studio.

Reservas, precio y disponibilidad de la caja

La caja de coleccionista se distribuirá exclusivamente a través de PlayStation Store, donde esté disponible, con un precio recomendado de 149,99 euros. Las reservas están abiertas en PlayStation Direct desde el 13 de octubre y la fecha anunciada para su llegada es el 16 de febrero de 2027.

Al calcular el coste de la compra, habrá que sumar la copia del juego que elijamos. Además, los contenidos de esta caja deben distinguirse de las bonificaciones por reservar God of War Laufey y de los extras de su Edición Digital Deluxe: son tres propuestas con contenidos diferentes.

Los incentivos para quienes compren una copia de God of War Laufey antes del lanzamiento. Las bonificaciones anunciadas son el conjunto de armadura Último Deseo, el aspecto cosmético Hojas Doradas de Phranque y un pack de recursos para el juego. Estos extras corresponden a la reserva del videojuego.

Por su parte, la Edición Digital Deluxe reúne el conjunto de armadura, la espada, las graduaciones del arco y el catalizador de Alquimia Oscura, además de un pack de recursos para el juego.