Gustavo Maeso Madrid, 28 JUL 2026 - 10:12h.

La esposa de Kratos se convierte en el eje de una historia inédita que explorará el más allá de los dioses

La verdadera historia de Faye, Laufey la Justa, la protagonista del nuevo God of War sin Kratos

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PlayStation ha despejado una de las grandes incógnitas de su calendario de lanzamientos. Sony Interactive Entertainment ha confirmado que God of War Laufey llegará en exclusiva a PlayStation 5 el próximo 16 de febrero de 2027. El anuncio pone fin a meses de especulaciones y fija la fecha para una entrega que, desde su presentación, ha despertado un enorme interés entre los aficionados y también ha generado grandes polémicas.

La principal novedad de este capítulo reside en su protagonista. Por primera vez en la saga principal, el foco narrativo se aleja de Kratos para situarse sobre Laufey, más conocida como Faye, esposa del dios de la guerra y madre de Atreus. Un personaje cuya influencia ha sido decisiva en los acontecimientos de God of War (2018) y God of War Ragnarök, pero cuya historia apenas había sido explorada hasta ahora. Desde este momento, el título ya puede añadirse a la lista de deseos en PlayStation Store, mientras los seguidores esperan conocer más detalles sobre su jugabilidad y las futuras reservas.

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Una historia que profundiza en uno de los grandes misterios de la saga

Santa Monica Studio apuesta por expandir el universo narrativo de God of War con una aventura centrada en uno de sus personajes más enigmáticos. Faye fue presentada como una legendaria guerrera de los Jötnar, líder de la resistencia contra los dioses Aesir y protectora de los bosques salvajes. Su legado ha marcado el destino de Kratos y Atreus desde el inicio de la etapa nórdica de la franquicia, aunque hasta ahora el jugador solo había conocido fragmentos de su pasado.

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En God of War Laufey, la historia comienza tras la muerte de Faye. La protagonista despierta inesperadamente en el Everywhen, un plano astral que representa el más allá de las deidades y donde convergen seres procedentes de diferentes mitologías. Allí descubrirá que los planes que ideó para proteger a su familia corren un grave peligro, obligándola a emprender un viaje para asegurar el destino de Kratos y Atreus mientras se enfrenta a nuevas amenazas sobrenaturales.

Combates renovados y una heroína con identidad propia

Aunque el estudio mantiene en secreto buena parte de las mecánicas del juego, la información compartida hasta la fecha apunta a una propuesta que conservará la esencia de la saga, pero con un estilo de combate diferenciado.

Faye destacará por una jugabilidad basada en la velocidad, la precisión y la movilidad, ofreciendo un ritmo más ágil que el visto en las últimas aventuras de Kratos. Santa Monica Studio ha explicado anteriormente que el objetivo ha sido crear una identidad propia para la protagonista sin renunciar a los pilares que han convertido a God of War en una referencia del género de acción: enfrentamientos espectaculares, exploración, narrativa cinematográfica y un fuerte desarrollo de personajes.

Una expansión del universo mitológico

Uno de los aspectos más llamativos de esta entrega será su escenario. El Everywhen servirá como punto de encuentro para divinidades y criaturas procedentes de distintos panteones, ampliando considerablemente el alcance mitológico de la franquicia.

Este nuevo contexto permitirá introducir enemigos inéditos y explorar territorios nunca vistos dentro del universo de la saga. Según la información oficial, Faye deberá recorrer este reino repleto de magia y conflictos entre deidades para impedir que el equilibrio del destino cambie de forma irreversible.

Un lanzamiento clave para PlayStation en 2027

Con esta fecha de estreno, God of War Laufey se perfila como uno de los grandes lanzamientos exclusivos de PlayStation para comienzos de 2027. El título llegará en un mes especialmente competitivo para la industria del videojuego, compartiendo calendario con otros lanzamientos muy esperados, aunque evitando coincidir con algunos de los grandes estrenos previstos para finales de 2026.

La confirmación del lanzamiento también refuerza el papel de Santa Monica Studio como uno de los estudios más importantes dentro de PlayStation Studios. La desarrolladora vuelve a apostar por una historia centrada en los personajes, una de las señas de identidad que han llevado a la franquicia a convertirse en un referente tanto por su narrativa como por su apartado técnico.