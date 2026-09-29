Gustavo Maeso Madrid, 29 SEP 2026 - 11:45h.

Las reservas ya están disponibles con bonificaciones por comprar el juego antes de su lanzamiento

God of War Laufey ya tiene fecha de lanzamiento: la nueva aventura protagonizada por Faye llega el 16 de febrero de 2027

Compartir







El regreso al universo de God of War se acerca. Sony Interactive Entertainment ha anunciado que God of War Laufey abre sus reservas hoy 29 de septiembre a través de PlayStation Store, PlayStation Direct y los establecimientos habituales. El juego de Santa Monica Studio llegará el 16 de febrero de 2027, y quienes decidan adelantarse podrán conseguir varios extras para acompañar a Faye en su aventura.

Pero el anuncio también nos permite conocer mejor cómo se las gastará su protagonista. Junto a los incentivos de reserva y los contenidos de la Edición Digital Deluxe, el estudio ha desgranado el funcionamiento del arco serpentino, un arma que cambia de forma y ofrece distintas posibilidades para afrontar los combates. Entre disparos precisos, salvas de flechas y piezas de equipo con ventajas propias, ya podemos hacernos una idea más clara del margen que tendremos para adaptar a Faye a nuestra manera de jugar.

Qué incluye la reserva de God of War Laufey

Comprar una copia de God of War Laufey antes de su estreno dará acceso a tres bonificaciones. La primera es el conjunto de armadura Último Deseo, al que se suma el aspecto Hojas Doradas de Phranque, identificado como un contenido cosmético. El tercer incentivo será un pack de recursos para el juego.

PUEDE INTERESARTE Los 16 juegazos confirmados para 2027 con la duda de Kingdom Hearts y God of War: Laufey

El comunicado no concreta qué recursos incluye ese paquete ni sus cantidades. Tampoco facilita los precios de las ediciones, un dato que habrá que consultar en los respectivos puntos de venta para decidir qué opción encaja mejor con lo que buscamos.

La Edición Digital Deluxe apuesta por la Alquimia Oscura

La Edición Digital Deluxe de God of War Laufey reúne varias piezas de equipamiento bajo una misma temática: la Alquimia Oscura. Su contenido anunciado es el siguiente:

Conjunto de armadura de Alquimia Oscura.

Espada de Alquimia Oscura.

Graduaciones del arco de Alquimia Oscura.

Catalizador de Alquimia Oscura.

Pack de recursos para el juego.

Minilibro de arte digital.

Banda sonora digital oficial de God of War Laufey.

Un arco serpentino para elegir cómo entramos en combate

La principal novedad jugable que nos adelantan con este anuncio es el arco serpentino de Faye, un arma encantada que utilizará en el Omnitiempo y que puede entrar en acción con gran rapidez. Su peculiaridad está en su capacidad para mudar y cambiar de forma mediante unas graduaciones con aspecto de escamas.

Estas piezas permiten modificar tanto la apariencia del arco como su comportamiento, ya que incorporan una ventaja única. Por tanto, al escogerlas también estaremos tomando una decisión sobre cómo queremos combatir.

Santa Monica ha explicado dos maneras de utilizarlo. Con el modo de puntería preciso podremos dirigir las flechas hacia partes concretas del cuerpo de los enemigos para dificultar sus movimientos o limitar su capacidad de ataque. Apuntar bien tendrá, así, una utilidad que va más allá de acertar el disparo.

En este modo, Faye también podrá cargar el arco y acumular hasta cinco flechas para lanzar una salva. Aquí entra en juego Phranque, cuya capacidad para lanzar enemigos por los aires podremos aprovechar al ejecutar estos ataques. La combinación invita a prestar atención a esas oportunidades durante la pelea.

La segunda opción es el modo sin apuntar, que se activa pulsando el gatillo hasta la mitad y permite adoptar una postura de disparo más ágil, con un nivel de apuntado intermedio. Sobre el papel, tendremos dos formas de manejar el arma según necesitemos precisión o movilidad. A ellas se añadirán distintos tipos de flechas para ajustar todavía más nuestro estilo.

Armaduras, hojas, escamas y magia para personalizar a Faye

La configuración del personaje también pasará por las armaduras, que ofrecerán diferentes estadísticas, ventajas y apariencias. El resto del equipamiento contará con sus propios elementos personalizables.

En la espada podremos cambiar la hoja, mientras que en el arco serpentino elegiremos las escamas que funcionan como graduaciones. Los catalizadores, por su parte, serán artilugios capaces de canalizar la magia del Omnitiempo y proporcionar distintos efectos.