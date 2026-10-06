Gustavo Maeso Madrid, 06 OCT 2026 - 17:42h.

El evento se celebrará del 12 al 26 de octubre con demos, descuentos y directos de los desarrolladores

La demo de TUNED IN ya está disponible en Steam con ocho finales diferentes y una inquietante experiencia de terror

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Octubre pide sustos, y este año tenemos una cita en Steam para descubrir cuántas formas de pasarlo mal pueden salir de nuestros estudios patrios. MGA Agency ha anunciado Horror Made in Spain, un evento dedicado a los videojuegos de terror desarrollados en España que se celebrará del 12 al 26 de octubre de 2026. Su propuesta reúne demos, descuentos y retransmisiones de los equipos participantes, con una selección que combina el pasado, el presente y el futuro del género hecho aquí.

La cifra elegida tiene su pequeña historia: 13+2 videojuegos. El trece encaja estupendamente en un escaparate de pesadillas, pero dos estudios respondieron fuera de plazo y la organización decidió incorporar sus proyectos igualmente. Así que tendremos quince títulos para curiosear, probar y seguir durante dos semanas. Una buena excusa para preparar Halloween y, de paso, poner nombre a los equipos españoles que quieren quitarnos el sueño delante del PC.

Todos los juegos de Horror Made in Spain

El cartel incluye Luto, de Broken Bird Games; The Occultist, de Daloar; Crisol: Theater of Idols, de Vermila Studios; Among Ashes, de Rat Cliff Games, y CLeM, de Mango Protocol. Cinco de las propuestas con las que el evento pondrá el foco en los estudios nacionales durante estas dos semanas de octubre.

A ellas se suman Tuned In, de Vercors Games; Dark Atlas Infernum, de Night Council Studio; Myth of Valderit, de Loom Studios; The Last Case of John Morley, de Indigo Studios, e INANIMA, de Obscure Tales. Conviene quedarse también con los nombres de sus equipos: el evento pretende dar protagonismo tanto a los videojuegos como a quienes los desarrollan.

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Completan la selección Call of the Elder Gods, de Out of the Blue Games; Baptiste, de Firenut Games; Dark Mass, de Path Games; Catechesis, de Baroque Decay, y The Zibbo Show, de Tessera Studios. Estos son los quince títulos anunciados, aunque el cartel conserve esa fórmula de 13+2 con la que la organización ha querido añadir su propio guiño al género.

Demos, descuentos y directos para acercarnos a los estudios

Horror Made in Spain nace con una parrilla deliberadamente reducida, elegida directamente por la organización. Según explica MGA Agency, el objetivo es devolver el foco a los juegos participantes y facilitar que cada propuesta tenga visibilidad dentro del evento.

Además de reunir los juegos en Steam, Horror Made in Spain contará con demos, descuentos y retransmisiones en directo de los equipos. La combinación ofrece diferentes maneras de acercarnos a la selección: probar las propuestas que dispongan de demo, revisar las ofertas que se activen y seguir a sus responsables durante los directos.

La cita se celebrará íntegramente en Steam, del 12 al 26 de octubre, y utilizará #HORRORMADEINSPAIN como etiqueta oficial. Dos semanas para explorar una selección manejable de terror nacional, descubrir estudios y decidir qué pesadilla nos apetece llevarnos a casa. Este octubre, el próximo susto puede tener acento español.