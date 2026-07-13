Tuned In, el debut de Vercors Games, convierte una televisión maldita en la peor de las pesadillas

Gustavo Maeso Madrid, 13 JUL 2026 - 16:19h.

El nuevo estudio, formado por veteranos de Tequila Works, Airship Syndicate y Blizzard, presenta una antología de terror con narrativa ramificada

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El panorama del desarrollo independiente español suma un nuevo nombre con una carta de presentación tan intrigante como ambiciosa. Vercors Games, un 'estudio boutique' integrado por antiguos desarrolladores senior de Tequila Works y profesionales procedentes de Airship Syndicate y Blizzard, ha mostrado por primera vez Tuned In, un videojuego de terror psicológico que apuesta por una propuesta narrativa poco habitual: una antología de historias en la que la realidad y las emisiones de una televisión maldita terminan fundiéndose hasta resultar indistinguibles.

El anuncio llega acompañado de un breve y enigmático teaser publicado junto a la página de pre-campaña de Kickstarter, donde el estudio invita a los jugadores a descubrir un universo en el que cada canal esconde una nueva pesadilla. Además, quienes sigan desde ahora la futura campaña de micromecenazgo recibirán acceso anticipado a un prólogo gratuito que estará disponible próximamente, ofreciendo un primer contacto con el universo del juego.

Un programa de televisión del que escapar será casi imposible

La premisa de Tuned In sitúa a los jugadores atrapados dentro de una emisión televisiva maldita dominada por un misterioso ente oscuro. Para escapar deberán recorrer una programación compuesta por diferentes historias de terror, resolver puzles, tomar decisiones moralmente complejas y descubrir qué está ocurriendo realmente mientras la frontera entre el mundo real y la señal televisiva desaparece.

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Uno de los elementos más interesantes del proyecto es su narrativa ramificada. A lo largo de la aventura será posible conocer a otros supervivientes o incluso experimentar la historia desde su punto de vista, modificando el desarrollo de los acontecimientos. El estudio asegura que el dominio de los controles de una antigua televisión (convertidos en una mecánica de juego) tendrá un papel decisivo para determinar quién consigue sobrevivir.

Esta combinación de exploración, resolución de puzles y toma de decisiones busca ofrecer una experiencia donde cada elección tenga consecuencias, reforzando el componente narrativo que caracteriza al equipo responsable del proyecto.

Una antología donde cada pesadilla tendrá personalidad propia

Lejos de apostar por un único estilo visual o un único tipo de terror, Vercors Games plantea Tuned In como una colección de relatos independientes unidos por un mismo hilo conductor.

Cada episodio estará inspirado en un subgénero diferente del horror. Desde la violencia estilizada y las sombras marcadas propias del slasher hasta el terror folclórico más atmosférico, pasando por escenarios cargados de texturas granuladas y una estética que recuerda al cine analógico, cada historia buscará ofrecer sensaciones distintas al jugador.

Todo ello estará representado mediante una potente dirección artística inspirada en la novela gráfica. El estudio habla de una estética visceral capaz de adaptar su aspecto visual según el tipo de historia que se esté desarrollando en pantalla, reforzando la identidad propia de cada "programa" dentro de esta inquietante parrilla televisiva.

Un estudio nacido de la experiencia de Tequila Works

Aunque Tuned In supone el primer proyecto de Vercors Games, el equipo detrás del estudio reúne una amplia trayectoria dentro de la industria. Su núcleo está formado por antiguos trabajadores senior de Tequila Works, responsables de títulos tan reconocidos como RIME, GYLT o Song of Nunu: A League of Legends Story, experiencias que destacaron especialmente por su cuidado apartado artístico y su fuerte componente narrativo. A ese bagaje se suma talento procedente de estudios internacionales como Airship Syndicate y Blizzard.

El estudio ha confirmado que todos los usuarios que sigan la pre-campaña de Kickstarter recibirán acceso exclusivo a un prólogo gratuito. Esta demostración permitirá descubrir los primeros compases de la historia y servirá como carta de presentación del proyecto antes del comienzo de la campaña de micromecenazgo.

Aunque todavía quedan numerosos detalles por conocer durante los próximos meses, Vercors Games ya ha confirmado que Tuned In llegará a Steam y Steam Deck a lo largo de 2027.