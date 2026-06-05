Preview de Prelude Dark Pain, el mimo al rol táctico más sobrecogedor

Juan Pérez 05 JUN 2026 - 11:19h.

El análisis de la demo del título de Quickfire Games

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El descubrimiento de una joya en la industria de los videojuegos activa todos los sentidos de un amante del género cuando aparecen vestigios de algo grande como sugiere cada detalle de Prelude Dark Pain. El juego de rol táctico bebe de algunas de las mejores influencias en manos de los debutantes Quickfire Games, un estudio sevillano que expone la demo a las puertas del Steam Next Fest con un trazo fantástico que enarbola un gran sistema de combates en un universo aún más prometedor.

La suerte de saborear por primera vez un acceso anticipado, aunque sea de una demo, ofrece a todo periodista un acto de fe para colarse a escondidas en algo que medio mundo todavía debe descubrir. Prelude Dark Pain me ha dado esa sensación de estar ante algo único que ya me atrapó desde su anuncio, y lo hace por la combinación de elementos para componer un tactics anclado en el RPG con el envoltorio de la fantasía oscura con un molde visual espectacular.

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El primer impacto inicial es la definición propia de lo que Prelude Dark Pain quiere ser, un tono apagado en la decadencia de un mundo donde romper el estilo con mucha personalidad. Desde el guiño al cómic, con un toque caricaturesco y con el reflejo de personajes rotos que viven marginados por la realidad, que no es otra que la de la resistencia y la supervivencia. Ese valor que conecta ya sólo en la demo con el jugador es perfecto, porque antes de tomar partido para entender habilidades, pasivas y estilos de juego, el juego te ha atrapado por su forma de afrontar los espacios narrativos.

Ese es el punto que de verdad me hace entender la pasión que hay detrás, la gestión para conectar personajes dentro de la trama que se esboza sólo en una demo demuestra el nivel de la carga narrativa. No por emocional o por sobrecogedora, que lo es sólo en un par de escenas, sino por el trabajo que conlleva alinear a los perseguidos hasta hacer de un simple herrero el líder de toda una historia enterrada en familia, muerte y barro.

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Desde el primer vistazo del arte la primera referencia es indudablemente Darkest Dungeon, y desde esa base oscura hay una fijación clara con Final Fantasy Tactics y Tactics Ogre. El combate parte de un tablero cuadriculado donde ocurre la acción con una premisa fundamental, la máxima expresión de la dificultad que en este caso en la demo se ejecuta desde la escaramuza externa a la narrativa. De hecho la recomendación directa a los más exigentes es pasar directamente ahí para que sepas cómo les puede exprimir la jugabilidad.

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Los 20 héroes prometidos para el juego dejan una prueba inicial de de cuatro personajes desde la demo bastante típica por perfiles en un combate alineado a lo conocido hasta la fecha, pero con muchos matices interesantes. Con un ataque básico y un pack de habilidades que se ampliará a dos ramificaciones por héroe, el formato funciona independientemente de las comparaciones. Con una carga automática de dos puntos de habilidad por turno, el impacto de cada orden es muy alto.

La ejecución de los ataques hace muy interesante la estrategia no sólo por el posicionamiento con daño extra en flanqueos o retaguardia, sino por la ejecución de la misma. Las posibilidades de movimiento junto al ataque añadido al extra de las habilidades ofrece múltiples opciones en un mismo turno para quebrar la cabeza a los más aficionados del rol táctico, y es precisamente ahí hacia donde va dirigido el juego.

Hay muchos pequeños detalles que no son sólo un guiño, sino una forma de entender el juego como un reto. Los bonus de batalla, la dificultad de los enemigos controlados por la IA, el amplio diseño de las habilidades (y su reutilización tras cargas) y la conexión futura y la amplitud en la toma de decisiones. Ese todo tiene un impacto absoluto desde el principio en lo que se proyecta como el inicio de la historia, y lo que en muchos casos es el germen de un juego, en Prelude Dark Pain se muestra como alguien que te agarra la mano para que sepas que ahí lo vas a pasar mal hasta conseguir superar cada fase.

Ese valor de la dificultad es un añadido a todos los valores del producto en sí tanto por la identidad que plasma como a la atmósfera que compone la banda sonora de Isaac Montes en la que también resuena la mítica Kumi Tanioka (con pasado en Final Fantasy: Chrystal Chronicles, Final Fantasy XI o varios temas de Super Smash Bros. Ultimate.

Hay mucho por descubrir más allá de una demo, pero la wishlist es la primera opción para todos los que ahora llegan tarde al Kickstarter de hace algo más de un año. Lo que entonces eran promesas con un síntoma jugable muy prometedor, hoy es el principal valedor de un juego que puede ser una de las sorpresas indies de 2026. Es un monstruo repleto de nostalgia noventerea que desde la demo saca la patita y muestra todo lo que puede llegar a ser, no hay más que ver la referencia del combate en el carruaje con lo que supone sacar de un golpe a cualquiera enemigo al abismo.

Puedo parecer un fan escondido pero es que verdaderamente la conexión con un juego de este tipo te levanta el día tanto como el hype para los próximos meses. Hay detalles pequeños, como el uso de un lenguaje propio, que le da alas a cada decisión artística y narrativa en Prelude Dark Pain. Hay algunas taras personales con algunos términos o con el control del mando, mucho menos natural en este tipo de juegos que el teclado y el ratón, pero son detalles menores.

Mi convencimiento está en todo lo que desprende Prelude Dark Pain. Es el planteamiento oscuro, la historia, el tono y la puesta en escena por lo que entras, y por ahora puedo decir que el combate me mantiene muy dentro del barco a pesar de esquivar una y otras vez los ataques del típico DPS enemigo que sólo busca la backlane para destrozarme todos mis tiradores y healers. Y entre tanto, una toma de decisiones que expone el final de la demo como un sobrecogedor cliffhanger ante un universo por descubrir donde las decisiones pueden cambiar la historia.