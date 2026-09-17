Gustavo Maeso Madrid, 17 SEP 2026 - 13:47h.

Hideo Kojima pone el broche final al evento anunciando a Bill Skarsgård como protagonista de PHYSINT junto a Charlee Fraser

Xbox Game Pass se prepara para Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II y Dune: Awakening con una oleada enorme de juegos

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Xbox ha aprovechado el Tokyo Game Show 2026 para desplegar buena parte de su artillería para los próximos meses. La compañía ha llevado a la feria japonesa una retransmisión con 17 videojuegos, estrenos, nuevos tráilers, secuencias de gameplay y hasta un lanzamiento sorpresa, con nombres tan importantes como Activision, Bethesda, KOJIMA PRODUCTIONS, KOEI TECMO y SEGA implicados en los anuncios.

Ha sido una presentación especialmente cargada de novedades, con espacio tanto para grandes franquicias como para proyectos que buscan hacerse un hueco entre los jugadores. Nosotros nos quedamos con varios nombres propios: Call of Duty: Modern Warfare 4, Fallout 76: The Slasher, Persona 4 Revival, Wo Long 2 y el recién presentado Faraday Blues. Aunque, como era de esperar, Hideo Kojima se reservó uno de los momentos más llamativos del evento con novedades relacionadas con OD y PHYSINT.

Call of Duty: Modern Warfare 4 enseña su campaña

Uno de los platos fuertes del showcase ha sido Call of Duty: Modern Warfare 4, que ha estrenado un nuevo tráiler centrado en su campaña. Activision vuelve así a poner el foco sobre una de las sagas más reconocibles del género de acción antes de su lanzamiento previsto para octubre.

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El vídeo ha apostado por el espectáculo característico de la franquicia, adelantando una campaña cargada de acción y situaciones de gran escala. Xbox y Activision continúan de esta forma preparando el terreno para uno de los grandes lanzamientos de su calendario de final de año.

Bethesda tampoco ha querido quedarse al margen. Fallout 76: The Slasher ha presentado un inquietante tráiler animado que sirve como carta de presentación de su última actualización. Esta nueva etapa promete misterios y una atmósfera más cercana al terror, y cuenta con una ventaja importante para quienes quieran descubrirla: ya está disponible.

Persona 4 Revival recupera a Naoto Shirogane

Otra de las apariciones destacadas del Tokyo Game Show 2026 ha llegado de la mano de Persona 4 Revival. El esperado regreso ha presentado a Naoto Shirogane, el joven detective que se convirtió en uno de los personajes más populares entre los seguidores del título original.

La presentación amplía así la información sobre este regreso de Persona 4, un juego que sigue contando con una comunidad especialmente activa muchos años después de su estreno original. La recuperación de sus personajes será, precisamente, uno de los grandes atractivos para quienes quieran reencontrarse con esta historia.

Y si hablamos de regresos, también tenemos que detenernos en Crazy Taxi: World Tour. SEGA ha confirmado Japón como una de las localizaciones que podremos recorrer en esta nueva entrega. La elección encaja perfectamente con el escenario del anuncio y abre la puerta a descubrir cómo se trasladará la frenética conducción de Crazy Taxi a sus nuevos escenarios.

Wo Long 2 y Bloodstained enseñan nuevo gameplay

KOEI TECMO ha utilizado el evento para profundizar en Wo Long 2, mostrando un nuevo jefe y anunciando una demo alfa jugable. La secuela vuelve a apostar por los combates exigentes y por enfrentamientos contra enemigos de grandes dimensiones, ofreciendo un primer vistazo más concreto a las novedades jugables que prepara el estudio.

También hemos podido ver nuevo material de Bloodstained: The Scarlet Engagement, presentado de la mano de Koji Igarashi, IGA, productor estrechamente vinculado a la historia del género metroidvania. El nuevo gameplay ha permitido comprobar mejor qué podemos esperar de esta próxima aventura.

Mientras tanto, Shape of Dreams ha protagonizado el lanzamiento sorpresa de la jornada. El videojuego se estrena hoy en Xbox, por lo que los jugadores no tendrán que esperar para comprobar qué ofrece.

Faraday Blues debuta con 64 finales

Entre las nuevas propiedades intelectuales, uno de los anuncios más curiosos ha sido el estreno mundial de Faraday Blues. El proyecto se presenta como un misterio de ciencia ficción capaz de alterar la realidad y promete nada menos que 64 finales diferentes.

Esa enorme cantidad de desenlaces apunta a una estructura en la que las decisiones y los caminos elegidos tendrán un peso considerable. Habrá que esperar para conocer con mayor detalle cómo se articulan todas estas posibilidades, pero su premisa ha servido para distinguirlo dentro de una retransmisión repleta de franquicias conocidas.

Otro título que continúa creciendo es Once Human. El juego ha anunciado su mayor expansión hasta la fecha, que llevará su propuesta de supervivencia hacia nuevos territorios, literalmente. Entre sus novedades encontraremos construcción de barcos y supervivencia en las profundidades marinas, ampliando considerablemente las posibilidades de exploración.

La retransmisión también ha dejado espacio para una nutrida selección de producciones con nuevos tráilers, gameplay e información sobre sus respectivos lanzamientos. Entre ellas aparecen Atelier Karia, Bloomwalker, Edge of Memories, GACHIAKUTA: BREAKOUT, Genigods: Nezha, Hope in the City y Raji: Kaliyuga, completando una alineación con una clara presencia de desarrolladores y propuestas asiáticas.

Hideo Kojima cierra el evento con PHYSINT y OD

Xbox se guardaba una sorpresa para el final. Hideo Kojima apareció para cerrar la retransmisión y compartir novedades sobre sus próximos proyectos, en un momento especialmente significativo después de la reciente ampliación de la colaboración entre Xbox y el creador japonés.

Kojima habló de OD, su proyecto desarrollado junto a Xbox, pero una de las grandes noticias estuvo relacionada con PHYSINT. El creativo confirmó que Bill Skarsgård será el protagonista del juego junto a Charlee Fraser.

Skarsgård, actor y productor conocido internacionalmente por sus papeles en producciones como It, se convierte así en uno de los rostros principales del nuevo proyecto de KOJIMA PRODUCTIONS. PHYSINT continúa siendo uno de los trabajos más enigmáticos de Kojima, por lo que cada incorporación a su reparto ayuda a perfilar un poco más una producción que todavía guarda buena parte de sus cartas.

La aparición del desarrollador japonés sirvió para poner el broche a una presentación en la que Xbox ha querido demostrar que Japón y el mercado asiático continúan ocupando un espacio importante dentro de su estrategia.