Gustavo Maeso 16 SEP 2026 - 17:43h.

Gears of War: E-Day y Minecraft Dungeons II llegarán a Xbox Game Pass desde el primer día, mientras Dune: Awakening aterrizará el 22 de septiembre

Xbox Game Pass abre septiembre con RuneScape: Dragonwilds, SpeedRunners 2 y Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

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Microsoft ha presentado una nueva y contundente oleada de juegos para Xbox Game Pass que cubre la segunda mitad de septiembre y se extiende hasta los primeros días de octubre de 2026. Y esta vez encontramos algunos nombres de enorme peso. Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II y Dune: Awakening encabezan un calendario en el que también aparecen Ninja Gaiden 4, Call of Duty: Black Ops 6, Planet of Lana II y Routine, entre otros.

Tenemos por delante, además, varios lanzamientos disponibles en Xbox Game Pass desde el primer día. Kernel Hearts y Well Dweller serán dos de las propuestas independientes que estrenaremos directamente con la suscripción, mientras que Minecraft Dungeons II hará lo propio a finales de septiembre. La guinda llegará el 6 de octubre con Gears of War: E-Day, la esperada historia de los orígenes de Marcus Fenix y Dominic Santiago.

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RuneScape: Dragonwilds abre la nueva oleada

El punto de partida lo encontramos el 15 de septiembre con RuneScape: Dragonwilds, disponible en Xbox Series X|S, PC y la nube mediante Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

La aventura nos lleva hasta Ashenfall, un continente olvidado del universo RuneScape donde los dragones han despertado. Estamos ante una experiencia cooperativa de supervivencia en la que tendremos que recolectar recursos, construir, fabricar objetos y mejorar nuestras habilidades.

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Todo ello servirá para prepararnos ante uno de los mayores desafíos de la aventura: descubrir los antiguos secretos de Ashenfall y enfrentarnos a la peligrosa Reina Dragón.

Cuatro juegos se incorporan el 16 de septiembre

El 16 de septiembre será uno de los días más intensos de esta nueva tanda. El primero de los títulos es Marvel Cosmic Invasion, un frenético beat 'em up que permite escoger entre 15 héroes de Marvel para combatir la Annihilation Wave.

Los enfrentamientos nos llevarán desde Nueva York hasta la Zona Negativa en una batalla de escala cósmica por el futuro del universo Marvel.

También llegará Planet of Lana II, que recupera a Lana y su inseparable compañero Mui para ofrecernos una nueva aventura cinematográfica de ciencia ficción. La secuela vuelve a combinar plataformas y puzles mientras descubrimos secretos y afrontamos los peligros que están transformando su mundo.

Para quienes busquen una experiencia bastante más inquietante estará Routine. Este juego de terror y ciencia ficción en primera persona nos sitúa en una base lunar abandonada diseñada según una particular visión ochentera del futuro. Explorar e investigar el entorno será esencial para sobrevivir frente a amenazas desconocidas.

Completa el día Ultimate Sheep Raccoon, una propuesta multijugador mucho más desenfadada. Aquí tendremos que competir en bicicleta mientras los propios participantes construyen el circuito, añadiendo obstáculos y trampas e intentando sacar ventaja de los diferentes potenciadores.

Kernel Hearts y Ninja Gaiden 4 entran en acción

La siguiente parada será el 17 de septiembre. Ese día se estrenará Kernel Hearts en nube, Xbox Series X|S y PC, disponible desde el primer día con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

El juego combina elementos de action RPG y roguelike e incorpora multijugador cooperativo opcional. Podremos escoger entre cuatro personajes mágicos con diferentes estilos y habilidades mientras avanzamos por la Torre de Babel y conocemos mejor tanto a nuestro protagonista como a sus compañeros.

Ese mismo día tendremos una incorporación especialmente potente: Ninja Gaiden 4. La veterana franquicia de hack and slash regresa con una entrega que busca combinar el legado de la saga con nuevas ideas, manteniendo como elemento central los combates rápidos, técnicos y especialmente intensos.

Dune: Awakening llega a Xbox Game Pass el 22 de septiembre

Uno de los nombres más importantes de esta oleada es Dune: Awakening, que se incorporará el 22 de septiembre en Xbox Series X|S, PC, dispositivos portátiles y juego en la nube.

La adaptación del universo de Dune apuesta por un mundo abierto que combina supervivencia, aventura y elementos RPG. Podremos jugar tanto en solitario como en multijugador, explorar el planeta, construir estructuras y fabricar recursos mientras progresamos dentro de su historia.

El desafío pasa por empezar desde la supervivencia más elemental y aumentar progresivamente nuestro poder en uno de los escenarios de ciencia ficción más reconocibles: Arrakis.

El mismo 22 de septiembre llegará Well Dweller, disponible desde su lanzamiento en Xbox Game Pass. Se trata de un metroidvania inspirado en los cuentos de hadas más oscuros. Su protagonista es Glimmer, un diminuto pájaro armado con una cerilla que tendrá que enfrentarse a una reina malvada para salvar a su familia. Una premisa sencilla que contrasta con el decadente reino en el que transcurre la aventura.

Mad King Redemption y Call of Duty: Black Ops 6 completan la semana

El 23 de septiembre se incorporará Mad King Redemption, una combinación de beat 'em up tradicional y progresión roguelite presentada mediante un apartado gráfico pixel art dentro de escenarios 2.5D.

Nuestro objetivo será liberar al Rey Loco de su demencia y combatir enemigos corrompidos, con partidas que buscan ofrecer situaciones diferentes en cada intento gracias precisamente a sus sistemas roguelite.

Dos días después, el 25 de septiembre, llegará Call of Duty: Black Ops 6 a más modalidades de Game Pass. Estará disponible en nube, consola, dispositivos portátiles y PC.

La entrega desarrollada por Treyarch y Raven Software ofrece los tres grandes pilares habituales de Black Ops: una campaña cinematográfica para un jugador, multijugador competitivo y el regreso del modo Zombis por rondas.

Minecraft Dungeons II se estrena directamente en Game Pass

Otro de los grandes estrenos del calendario está reservado para el 29 de septiembre. Minecraft Dungeons II llegará desde el primer día a Game Pass Ultimate y PC Game Pass, con versiones para nube, consola, dispositivos portátiles y PC.

La secuela nos invita a formar equipo para entrar en una nueva dimensión conocida como The Sift. Allí encontraremos territorios desconocidos, nuevas amenazas y desafíos que pondrán a prueba el equipamiento de los jugadores.

También habrá nuevas posibilidades para personalizar nuestro equipo y prepararnos para enfrentamientos más exigentes. La fórmula mantiene así la combinación de acción, exploración, obtención de botín y cooperación que definió al primer Minecraft Dungeons, pero abre ahora las puertas a nuevas tierras más allá de las grietas.

Keeper será el aperitivo antes de Gears of War: E-Day

Las novedades de esta oleada no terminan en septiembre. El 2 de octubre se incorporará Keeper, una aventura que prescinde de las palabras para contar su historia.

Su argumento comienza cuando un faro olvidado despierta y emprende un inesperado viaje acompañado de un ave marina. Juntos se adentrarán en mundos desconocidos en una historia construida alrededor de esta peculiar amistad.

Y después llegará uno de los platos fuertes de todo el calendario de Xbox.

Gears of War: E-Day llega el 6 de octubre desde el primer día

Gears of War: E-Day se estrenará el 6 de octubre en Xbox Series X|S, PC, dispositivos portátiles y la nube, y estará disponible desde el primer día mediante Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

La nueva entrega nos lleva 14 años antes de los acontecimientos del Gears of War original para contar uno de los momentos determinantes de su universo: el Día de la Emergencia.

Volveremos a encontrarnos con Marcus Fenix y Dominic Santiago, que tendrán que sobrevivir a la irrupción inicial de la Horda Locust desde el subsuelo. La campaña se plantea así como una historia de origen destinada a mostrar el horror y la brutalidad de aquel primer enfrentamiento.

Para los seguidores de la franquicia, el atractivo está precisamente en regresar al momento en el que comenzó el conflicto que marcaría posteriormente toda la saga.

Moonlighter 2 también amplía su presencia en Game Pass

Microsoft ha aprovechado el anuncio para recordar la disponibilidad de Moonlighter 2: The Endless Vault, cuya versión 1.0 llegó el 2 de septiembre y que ahora también puede jugarse en Xbox Series X|S y mediante Xbox Cloud Gaming.

El action RPG vuelve a proponernos una peculiar doble vida. Por un lado somos aventureros que exploran dimensiones, luchan contra enemigos y consiguen valiosos objetos; por otro, tendremos que gestionar una tienda y vender el botín conseguido durante nuestras expediciones.

Rematch se suma a Game Pass Essential

También hay novedades específicas para Game Pass Essential. Rematch se incorpora el 25 de septiembre y estará disponible en nube, Xbox Series X|S y PC.

Este título de fútbol apuesta por partidos online de cinco contra cinco desde una perspectiva en tercera persona. Cada usuario controla directamente a un futbolista y no existen fueras de juego, faltas ni tiempos muertos, buscando mantener la acción constantemente sobre el terreno de juego.

EA Sports FC 27 y Sea of Thieves reciben novedades

Los miembros con acceso a EA Play podrán probar EA Sports FC 27 mediante una prueba anticipada en consola y PC desde el 18 de septiembre.

Entre sus novedades encontramos The Grounds, un espacio futbolístico que conecta la cultura del fútbol callejero con el estadio, además de cambios de jugabilidad destinados a ofrecer mayor control en los diferentes modos.

Por otro lado, Sea of Thieves: Season 21 comienza el 17 de septiembre. El juego celebrará además un periodo de acceso gratuito entre los días 17 y 21 de septiembre, sin necesidad de suscripción.

La temporada incorporará un evento especial por el Talk Like a Pirate Day, un nuevo banderín de parlamento que permitirá comunicarnos con otras tripulaciones y recompensas especiales, además de una nueva ruta de progresión estacional y actividades como Bilge Rat Weekenders y Fight Nights.

Los usuarios de Game Pass también tendrán nuevas ventajas dentro de Brawlhalla a partir del 17 de septiembre. El paquete incluye el aspecto Kill Thrill Hattori, el desbloqueo del personaje Hattori y el aspecto de arma Regal Sun Sword. Estará disponible para los miembros de Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential y PC Game Pass.

Ocho juegos abandonan Xbox Game Pass el 30 de septiembre

Como es habitual, la llegada de nuevos títulos implica también varias despedidas. En esta ocasión son ocho los juegos que abandonarán Xbox Game Pass el próximo 30 de septiembre:

Atomfall

Lara Croft and the Guardian of Light

Little Nightmares 2 Enhanced Edition

Little Rocket Lab

Sifu

SOPA Tale of the Stolen Potato

Sworn

Terminull Brigade

Todos ellos abandonarán sus respectivas versiones disponibles mediante nube, consola y PC. Los usuarios que quieran conservar alguno podrán aprovechar el descuento para suscriptores antes de que desaparezca del servicio.