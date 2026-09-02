Gustavo Maeso Madrid, 02 SEP 2026 - 15:04h.

SpeedRunners 2: King of Speed llegará desde el primer día al servicio, mientras que RuneScape: Dragonwilds aterrizará el 15 de septiembre

Xbox Game Pass arranca agosto con Gears of War: E-Day, Mio: Memories in Orbit o Beast of Reincarnation

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Xbox Game Pass ya tiene preparada su primera oleada de novedades para septiembre de 2026. Microsoft ha anunciado las próximas incorporaciones al catálogo, con propuestas que van desde la supervivencia cooperativa entre dragones hasta las carreras de plataformas competitivas, pasando por la lucha 3D, los roguelike de construcción de mazos y una conocida entrega de Call of Duty.

Entre los nombres que más llaman nuestra atención encontramos RuneScape: Dragonwilds, que llevará a los jugadores al continente olvidado de Ashenfall el 15 de septiembre, y SpeedRunners 2: King of Speed, que se estrenará directamente en Xbox Game Pass el 3 de septiembre. A ellos se suman títulos como The Royal Writ, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, Dice a Million y Call of Duty: Black Ops Cold War.

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La actualización, además, viene acompañada de novedades para juegos ya presentes en el servicio, una prueba anticipada de EA Sports NHL 27 y la habitual lista de títulos que abandonarán el catálogo a mitad de mes.

Shelldiver abre las novedades de Xbox Game Pass de septiembre

No tendremos que esperar para empezar a probar incorporaciones. Desde el 1 de septiembre está disponible Shelldiver a través de la nube, consola y PC para los miembros de Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

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Estamos ante un incremental protagonizado por una tortuga de avanzada edad cuya ocupación consiste en pescar medusas y venderlas en su pequeña tienda. La progresión nos permitirá mejorar el equipamiento, descubrir diferentes biomas, descender a distintas profundidades del océano y ayudar a la población local de tortugas. Y sí, también habrá tiempo para alguna que otra siesta.

SpeedRunners 2: King of Speed llega de lanzamiento

El calendario empieza a ganar velocidad el 3 de septiembre con SpeedRunners 2: King of Speed, disponible en nube, Xbox Series X|S y PC para Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Una de las claves es que el juego formará parte del catálogo desde el mismo día de su lanzamiento.

La secuela recupera las carreras competitivas de plataformas que caracterizaron al original, pero amplía las posibilidades con partidas online para hasta ocho jugadores. Tendremos que correr, saltar y aprovechar cada elemento de los escenarios para dejar atrás a nuestros rivales.

El dominio del movimiento volverá a ser fundamental. Los jugadores tendrán que aprender los mapas, utilizar potenciadores, balancearse con el gancho y, sobre todo, evitar quedarse fuera de la pantalla. Sobre el papel, parece una incorporación especialmente pensada para quienes buscamos partidas rápidas y competitivas tanto en local como a través de Internet.

Dados, cartas y estrategia para los aficionados a los roguelike

El 4 de septiembre llegará Dice a Million a nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC. El título pasa a estar disponible con Game Pass Premium y también se incorpora a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Su premisa consiste en conseguir lanzar nada menos que 1.000.000 con un conjunto de dados. Para lograr semejante cifra tendremos que construir la bolsa de dados adecuada y aprovechar diferentes recursos. La propuesta combina elementos de roguelike y construcción de mazos, incorporando anillos con poderes y distintos trucos con los que alterar el peso que tiene el azar en cada partida.

Unos días después tendremos otra propuesta estratégica con cartas. The Royal Writ llegará el 10 de septiembre a nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC mediante Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.

En este roguelike medieval, nuestras cartas marchan hacia el combate y pueden alcanzar la gloria o encontrar una muerte permanente. Los héroes caídos pasan a formar parte de la leyenda del reino, mientras nosotros construimos un ejército y desplegamos tropas sobre un campo de batalla dinámico. Aquí, el sacrificio no es solamente una consecuencia: forma parte de la estrategia.

Call of Duty: Black Ops Cold War se incorpora el 8 de septiembre

Otro de los grandes nombres de esta tanda es Call of Duty: Black Ops Cold War, que llegará el 8 de septiembre a nube, consola y PC. Estará incluido en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

La entrega desarrollada por Raven Software propone una campaña para un jugador ambientada durante la Guerra Fría. A lo largo de la historia visitamos escenarios como Berlín Este, Vietnam, Turquía y las instalaciones centrales del KGB soviético, al mismo tiempo que nos cruzamos con personajes históricos dentro de una trama construida alrededor del espionaje, las conspiraciones y la incertidumbre.

Para quienes todavía no hayan pasado por su campaña, su entrada en el catálogo supone una nueva oportunidad para descubrir una de las entregas de la etapa reciente de Black Ops.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage el 10 de septiembre

Los aficionados a la lucha también tendrán una cita el 10 de septiembre. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage se incorporará a Xbox Game Pass en nube, Xbox Series X|S y PC para los miembros de Ultimate, Premium y PC Game Pass.

La veterana saga de lucha 3D amplía su propuesta con diferentes modos y una nueva experiencia para un jugador denominada World Stage. En el apartado competitivo, contará con juego cruzado y rollback netcode para los enfrentamientos entre jugadores de todo el mundo.

También encontraremos herramientas mejoradas de entrenamiento y repetición. Es una combinación interesante porque permite que los recién llegados trabajen los fundamentos del sistema de combate mientras los jugadores experimentados disponen de funciones con las que perfeccionar técnicas y analizar enfrentamientos.

RuneScape: Dragonwilds lleva la supervivencia a Ashenfall

El 15 de septiembre será el turno de uno de los lanzamientos destacados de esta oleada: RuneScape: Dragonwilds, que estará disponible mediante nube, Xbox Series X|S y PC para Game Pass Ultimate, Premium y PC Game Pass.

La aventura nos transporta hasta Ashenfall, un continente olvidado del universo RuneScape en el que los dragones han despertado. La fórmula se aleja de la estructura tradicional del MMORPG para apostar por una experiencia de supervivencia cooperativa basada en recolectar recursos, construir, desarrollar habilidades y fabricar objetos.

Nuestro objetivo irá mucho más allá de mantenernos con vida. Tendremos que explorar el territorio y descubrir antiguos secretos mientras adquirimos los conocimientos necesarios para acabar enfrentándonos a la temible Reina Dragón. Para nosotros, es una de las incorporaciones que mejor ejemplifica la variedad de esta primera tanda de septiembre.

TCG Card Shop Simulator alcanza finalmente su versión 1.0

Septiembre no se limita a nuevos juegos. TCG Card Shop Simulator abandonará Game Preview y alcanzará su versión completa 1.0 el 15 de septiembre en nube, Xbox Series X|S, dispositivos portátiles y PC.

La actualización amplía la experiencia de gestión de nuestra tienda de cartas con el TCG Tetramon. Podremos construir nuestros propios mazos, organizar torneos y continuar gestionando el negocio, combinando la vertiente de simulación comercial con la posibilidad de jugar directamente con las cartas que forman parte del universo del título.

Por otro lado, los miembros de EA Play podrán acceder desde el 4 de septiembre a una prueba anticipada de 10 horas de EA Sports NHL 27 en consola. Esta versión permitirá probar, entre otras novedades, el nuevo modo Connected Franchise y un renovado paquete de retransmisión. Si posteriormente compramos el juego completo, podremos conservar el progreso conseguido durante la prueba.

Cyberpunk 2077, Dead Cells y otros juegos abandonan Game Pass

Como ocurre con cada actualización del catálogo, las nuevas incorporaciones vienen acompañadas de varias despedidas. Diez juegos abandonarán Xbox Game Pass el próximo 15 de septiembre, por lo que quedan pocos días para aprovecharlos mediante la suscripción.

La lista está formada por Commandos: Origins (nube, consola y PC), Cricket 24 (nube, consola y PC), Cyberpunk 2077 (nube y consola), Dead Cells (nube, consola y PC), Deep Rock Galactic Survivor (nube, consola y PC), Frostpunk 2 (PC), Mullet Madjack (nube, consola y PC), Spiritfarer (nube, consola y PC), Superliminal (nube, consola y PC) y Train Sim World 5 (nube, consola y PC).

Xbox recuerda que los suscriptores pueden aprovechar el descuento asociado a Game Pass para comprar aquellos títulos que quieran conservar antes de su retirada.