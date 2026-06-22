Escape the Backrooms supera los 3 millones de jugadores: el creepypasta ha conquistado Game Pass y el cine

Gustavo Maeso 22 JUN 2026 - 15:26h.

El universo de The Backrooms vive su momento más popular gracias al videojuego y a la película de 2026 dirigida por Kane Parsons

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Pocas veces un simple mito de internet consigue transformarse en un fenómeno multimedia capaz de dominar videojuegos, redes sociales y salas de cine al mismo tiempo. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo con The Backrooms, una de las creepypastas más influyentes de los últimos años. Ahora, su adaptación más popular en el mundo del videojuego, Escape the Backrooms, acaba de alcanzar un nuevo hito al superar los tres millones de nuevos jugadores en consolas apenas unas semanas después de su lanzamiento.

Mientras millones de usuarios exploran los inquietantes pasillos amarillos del juego en Xbox Series X|S y PlayStation 5, la película Backrooms se ha convertido en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de terror de 2026. Lo que comenzó como una imagen compartida en internet ha terminado convirtiéndose en una de las propiedades de horror más exitosas de la década.

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Más de tres millones de jugadores intentan escapar de las Backrooms

La editora británica Secret Mode, conocida también por publicar el premiado Still Wakes the Deep, ha anunciado que Escape the Backrooms ha incorporado más de tres millones de nuevos jugadores desde su lanzamiento en consolas el pasado 28 de mayo.

El crecimiento ha sido especialmente notable en el ecosistema Xbox. Según los datos facilitados por la compañía, el título se ha situado entre los diez juegos más exitosos de Xbox Game Pass de 2026 en cuanto a jugadores debutantes, una cifra que demuestra el enorme interés que sigue despertando esta propuesta de terror cooperativo.

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Escape the Backrooms ofrece una experiencia que traslada con gran fidelidad la sensación de inquietud y aislamiento que hizo famoso al creepypasta original. Podemos jugar en solitario o formar equipos de hasta cuatro jugadores mientras exploramos más de treinta niveles inspirados en las distintas interpretaciones del universo Backrooms.

Los escenarios incluyen algunos de los espacios más reconocibles por los aficionados al mito: interminables pasillos amarillos iluminados por fluorescentes, misteriosas salas de piscinas conocidas como Poolrooms, hoteles abandonados y otros entornos liminales diseñados para generar una sensación constante de incomodidad.

A todo ello se suma un sistema de supervivencia en el que debemos escapar de entidades hostiles, gestionar recursos limitados y utilizar el chat de voz por proximidad, una mecánica que incrementa notablemente la tensión al permitir que los monstruos detecten nuestras conversaciones. Además, el juego incorpora progresión persistente, niveles secretos, finales alternativos y un exigente modo Pesadilla en el que una sola muerte obliga a comenzar desde cero.

El origen del fenómeno: qué son realmente las Backrooms

Para entender el éxito de Escape the Backrooms hay que remontarse a mayo de 2019. Todo comenzó cuando un usuario publicó en el foro 4chan una imagen aparentemente inocente: una oficina vacía formada por habitaciones amarillas vacías iluminadas por luces fluorescentes. Junto a la fotografía apareció una breve descripción que acabaría convirtiéndose en historia de internet.

La idea era sencilla pero inquietante: si alguien realizaba un "noclip" en la realidad (un término procedente de los videojuegos que permite atravesar paredes) podría acabar accidentalmente en las Backrooms, una dimensión paralela compuesta por millones de metros cuadrados de habitaciones vacías, moqueta húmeda y zumbidos constantes de iluminación artificial.

La propuesta conectó inmediatamente con millones de usuarios porque explotaba un concepto muy concreto: los espacios liminales. Se trata de lugares de transición, como oficinas vacías, centros comerciales cerrados o pasillos de hoteles desiertos, capaces de provocar simultáneamente nostalgia e incomodidad.

Con el paso de los años la comunidad fue ampliando la mitología mediante cientos de niveles diferentes, criaturas hostiles, teorías y relatos colaborativos. Lo que había comenzado como una simple creepypasta terminó convirtiéndose en uno de los universos de horror más elaborados nacidos en internet.

Kane Parsons: el creador que llevó las Backrooms a Hollywood

El gran punto de inflexión llegó en 2022 gracias a Kane Parsons. Con apenas 16 años publicó The Backrooms (Found Footage), un cortometraje que recreaba la experiencia de quedar atrapado en esta dimensión mediante una estética de falso documental. El vídeo se volvió viral y acumuló millones de visualizaciones, convirtiéndose rápidamente en la representación definitiva del mito para toda una generación. Su éxito llamó la atención de Hollywood y abrió las puertas a una adaptación cinematográfica a gran escala.

La película Backrooms, producida por A24 y dirigida por el propio Kane Parsons, llegó a los cines españoles el pasado 6 de junio de 2026 y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de terror del año. El largometraje cuenta con un reparto encabezado por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass y Avan Jogia.

Lo más sorprendente es que Parsons apenas tenía 20 años cuando debutó como director de largometrajes. Su salto desde YouTube hasta una gran producción cinematográfica ha sido uno de los acontecimientos más comentados de la industria durante este año.

La película adapta y amplía las ideas desarrolladas en su serie viral, explorando una realidad paralela formada por interminables laberintos arquitectónicos y espacios imposibles. El proyecto ha sido producido por A24 y Atomic Monster, la compañía de James Wan, responsable de sagas como Expediente Warren e Insidious.

La historia de The Backrooms demuestra hasta qué punto internet puede generar nuevas leyendas modernas. Lo que nació como una fotografía inquietante en un foro anónimo se ha convertido en una franquicia capaz de reunir millones de jugadores, inspirar películas de gran presupuesto y consolidarse como uno de los referentes contemporáneos del terror psicológico.