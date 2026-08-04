Xbox Game Pass arranca agosto con Gears of War: E-Day, Mio: Memories in Orbit o Beast of Reincarnation

Gustavo Maeso 04 AGO 2026 - 16:25h.

La beta anticipada de Gears of War: E-Day abre el calendario de lanzamientos del servicio para este mes de agosto

Xbox lleva la retrocompatibilidad a PC y abre una nueva etapa para preservar los clásicos de la consola

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Xbox ha desvelado la nueva oleada de juegos que se incorporarán a Game Pass durante el mes de agosto, una actualización que amplía el catálogo del servicio con títulos para consola, PC y juego en la nube. La programación destaca por el acceso anticipado a uno de los títulos más esperados del año: Gears of War: E-Day.

El calendario de incorporaciones se extenderá a lo largo de todo el mes con propuestas para perfiles de jugadores muy diferentes. Entre los nombres más destacados figuran Mio: Memories in Orbit, Cricket 26, PowerWash Simulator 2, Grounded 2, Beast of Reincarnation y el regreso de dos clásicos de la acción en primera persona como Heretic + Hexen.

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Gears of War: E-Day inaugura el mes con su beta anticipada

El gran protagonista de esta actualización será Gears of War: E-Day, cuya beta abierta comenzará con un periodo de acceso anticipado el 6 de agosto para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Se trata de una de las primeras oportunidades para probar el esperado regreso de la emblemática saga de The Coalition antes de su lanzamiento definitivo, previsto para el próximo 6 de octubre. La nueva entrega actuará como precuela de la historia original y mostrará el dramático "Día de la Emergencia", el momento en el que los Locust irrumpieron en el planeta Sera y desencadenaron la guerra que marcó a toda la franquicia.

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Primera semana: clásicos, simulación y nuevos estrenos

La primera tanda de lanzamientos llegará durante la semana del 3 de agosto.

El 4 de agosto se incorporan Heretic + Hexen, disponibles para la nube, consola, dispositivos handheld y PC. Ese mismo día también aterriza Beast of Reincarnation, uno de los lanzamientos disponibles desde el primer día para los suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Dos días después, el 6 de agosto, será el turno de Monsters are Coming! y PowerWash Simulator 2, este último una de las secuelas más esperadas dentro del género de simulación relajada y limpieza, que estará disponible en la nube, Xbox Series X|S y PC.

Grounded 2 y nuevos lanzamientos protagonizan la segunda semana

La semana del 10 de agosto será la más intensa del calendario.

El 11 de agosto llegarán Bounty Star, Date Everything! y Grounded 2 (Game Preview). Este último permitirá a los jugadores regresar al universo en miniatura creado por Obsidian Entertainment con nuevas mecánicas y contenido en fase de acceso anticipado.

Un día después, el 12 de agosto, se incorporará Ball x Pit, mientras que el 13 de agosto será una jornada especialmente cargada con la llegada de tres títulos:

Cricket 26 , la nueva entrega del simulador oficial del popular deporte.

, la nueva entrega del simulador oficial del popular deporte. Mio: Memories in Orbit , una aventura de exploración y acción con un marcado estilo metroidvania.

, una aventura de exploración y acción con un marcado estilo metroidvania. Sandustry (Game Preview), disponible para PC dentro del programa de acceso anticipado.

La tercera semana de agosto concluirá con la incorporación de Egging On, prevista para el 18 de agosto. El título estará disponible para la nube, Xbox Series X|S, dispositivos handheld y PC.

Xbox también ha recordado que recientemente se añadió al servicio Tears of Metal (Game Preview), un juego que ya puede disfrutarse mediante Game Pass Ultimate y PC Game Pass en ordenadores.