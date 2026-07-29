LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro recibe su primer gran descuento de verano del 20%

Gustavo Maeso Madrid, 29 JUL 2026 - 16:56h.

La promoción ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC por tiempo limitado

LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro, cómo conseguir 'gratis' las 5 skins

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Los aficionados al Caballero Oscuro tienen una nueva oportunidad para adentrarse en Gotham City a un precio más atractivo. Warner Bros. Games ha anunciado el primer descuento oficial para LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro, la última aventura desarrollada por TT Games que ha conseguido convertirse en uno de los lanzamientos más destacados del año dentro del universo LEGO y DC.

La promoción, enmarcada dentro de las ofertas de verano, reduce un 20% el precio tanto de la Standard Edition como de la Deluxe Edition, además de la actualización desde la edición estándar a la edición Deluxe. Se trata de la primera vez que el título recibe una rebaja desde su lanzamiento, lo que supone una buena ocasión para quienes todavía no han dado el salto a esta reinterpretación de los orígenes de Batman.

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Un descuento disponible durante unas semanas

La promoción ya está activa en las principales plataformas digitales, aunque las fechas varían ligeramente según el servicio elegido. Los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrán aprovechar el descuento desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto, mientras que quienes prefieran jugar en Steam o Epic Games Store dispondrán de la oferta hasta el 10 de agosto.

Actualmente, ambas ediciones del juego pueden adquirirse en PS5, Xbox Series X|S y PC. En el caso de PlayStation, por ejemplo, la edición estándar pasa de 69,99 euros a 55,99 euros durante la promoción, mientras que la Deluxe Edition también reduce su precio un 20%.

Un viaje por toda la historia del Caballero Oscuro

Lejos de limitarse a adaptar una única película o una etapa concreta de los cómics, LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro plantea una historia completamente original que recorre la evolución de Bruce Wayne desde sus primeros entrenamientos hasta convertirse en el protector definitivo de Gotham City.

La aventura toma como inspiración décadas de películas, series de televisión, cómics y videojuegos protagonizados por Batman, combinando numerosas referencias para los seguidores del personaje con el característico humor que ha convertido a los títulos de LEGO en una de las franquicias más populares dentro del género de acción y aventura.

El desarrollo corre a cargo de TT Games, estudio responsable de algunos de los mayores éxitos de la licencia LEGO, que en esta ocasión apuesta por una estructura de mundo abierto donde los jugadores pueden explorar libremente Gotham mientras completan misiones principales, actividades secundarias y numerosos desafíos repartidos por toda la ciudad.

Gotham cobra vida con un enfoque más ambicioso

Uno de los aspectos más destacados de esta entrega es la recreación de Gotham City, concebida como un escenario mucho más dinámico que en anteriores videojuegos de LEGO. La ciudad sirve como eje principal de la aventura y permite desplazarse utilizando algunos de los vehículos más emblemáticos del universo Batman, además de acceder a múltiples localizaciones icónicas.

Durante la campaña también hacen acto de presencia numerosos aliados del héroe, como Jim Gordon, Robin, Batgirl, Nightwing o Catwoman, mientras que enfrente se sitúa una amplia galería de villanos encabezada por Joker, Pingüino, Bane, Mr. Freeze o Hiedra Venenosa, entre otros personajes clásicos del universo DC.

Nintendo Switch 2 recibirá el juego en septiembre

Aunque el videojuego ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, los usuarios de Nintendo Switch 2 todavía tendrán que esperar unas semanas más para unirse a la aventura.

Warner Bros. Games mantiene fijado el lanzamiento para el 18 de septiembre de 2026, fecha en la que también se abrirán las puertas a una importante actualización de contenidos para toda la comunidad. La versión para la nueva consola de Nintendo ya puede reservarse.

Ese mismo 18 de septiembre llegará también el esperado contenido descargable Colección Caótica, incluido para los propietarios de la Deluxe Edition en todas las plataformas. El DLC incorporará una nueva misión de historia y estrenará el Modo Caótico, una modalidad adicional que permitirá controlar a dos de los personajes más emblemáticos del universo DC: Joker y Harley Quinn. Esta expansión pretende ampliar la vida útil del juego con nuevos desafíos y una perspectiva diferente centrada en los villanos de Gotham.