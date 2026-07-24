Batman: Caped Crusader - Chronicles, el videojuego exclusivo para Amazon Luna

Gustavo Maeso Madrid, 24 JUL 2026 - 12:57h.

El nuevo juego cooperativo se estrena el 31 de julio junto a la segunda temporada de Batman: Caped Crusader en Prime Video

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La Comic-Con de San Diego nos está dando muchas novedades sobre videojuegos, como el panel de Marvel: Lobezno. Durante el panel dedicado a la segunda temporada de Batman: Caped Crusader (Batman: el cruzado enmascarado), Amazon ha presentado Batman: Caped Crusader - Chronicles, un videojuego cooperativo que amplía el universo de la serie de animación y que estará disponible en exclusiva para Amazon Luna a partir del 31 de julio, el mismo día en que debutan los nuevos episodios en Prime Video.

El objetivo es que los seguidores del Caballero Oscuro no solo puedan ver las aventuras de Batman, sino también participar activamente en ellas, sin necesidad de consolas, descargas ni hardware específico. Bastará con disponer de un dispositivo compatible y un teléfono móvil, que actuará como mando de juego.

Una aventura detectivesca en Gotham

Lejos de apostar por un título de acción tradicional, Batman: Caped Crusader - Chronicles propone una experiencia cooperativa centrada en la investigación. Entre uno y cuatro jugadores podrán formar parte de un grupo especial del Departamento de Policía de Gotham City (GCPD) y colaborar estrechamente con Batman y la detective Renee Montoya para resolver algunos de los casos más complejos de la ciudad.

La aventura se desarrolla a lo largo de 11 episodios, cada uno con una historia propia y diferentes minijuegos de investigación que pondrán a prueba la capacidad de observación, deducción e interrogatorio de los jugadores. El planteamiento busca trasladar al videojuego el tono noir y detectivesco que caracteriza a la serie de animación, alejándose de los habituales combates para dar protagonismo al trabajo de investigación.

Durante la partida, los jugadores deberán reunir pruebas, seguir pistas y desenmascarar a algunos de los villanos más conocidos del universo DC. Entre los enemigos confirmados aparecen Espantapájaros (Scarecrow), Babyface, Tweedledee y Tweedledum, Dollmaker, Lynx, Music Meister y, por supuesto, el Joker.

El reparto original vuelve a poner voz a Gotham

Uno de los grandes atractivos del proyecto será su continuidad con la serie de televisión. Amazon ha confirmado que Hamish Linklater volverá a interpretar a Batman, mientras que Michelle C. Bonilla repetirá como la detective Montoya.

La gran novedad anunciada durante la Comic-Con ha sido la incorporación de Matthew Needham como la nueva voz del Joker tanto en la segunda temporada de la serie como en el videojuego. El actor británico, conocido internacionalmente por su participación en House of the Dragon, debutará como el célebre villano coincidiendo con el estreno de los nuevos episodios de la producción animada.

Jugar desde el móvil y sin necesidad de consola

Batman: Caped Crusader - Chronicles se ejecutará mediante Amazon Luna, la plataforma de juego en la nube, lo que elimina la necesidad de instalar el juego o disponer de un equipo específico para videojuegos.

Los participantes podrán utilizar su propio smartphone como mando de control, facilitando que cualquier grupo de amigos o familiares pueda comenzar una partida en cuestión de segundos.

Además, el juego estará incluido sin coste adicional para los miembros de Amazon Prime, reforzando el catálogo de GameNight, la colección de experiencias multijugador exclusivas disponibles dentro de Luna para los suscriptores del servicio.

Una serie que sigue creciendo

El lanzamiento del videojuego coincide con el regreso de una de las series de animación mejor recibidas por los seguidores del universo Batman. La primera temporada de Batman: Caped Crusader logró situarse entre los contenidos más vistos de Prime Video y recuperó una estética inspirada en los cómics clásicos y el cine negro, con una visión más detectivesca del personaje.

La segunda temporada llegará el 31 de julio con diez nuevos episodios, incorporando nuevos personajes como Edward Nygma (Enigma), Carrie Kelley y el esperado debut del Joker, cuya identidad se mantuvo como uno de los grandes misterios al final de la primera temporada. La producción continúa contando entre sus productores ejecutivos con nombres como J.J. Abrams, Matt Reeves y Bruce Timm, tres figuras de referencia dentro del universo Batman.