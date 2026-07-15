Digimon UP ya está disponible con recompensas especiales para quienes comiencen su aventura

Gustavo Maeso Madrid, 15 JUL 2026 - 13:51h.

Bandai Namco lanza un RPG de crianza que recupera la esencia clásica de Digimon con un renovado estilo pixel art

Digimon Up consigue fecha urgente de lanzamiento en móviles para la próxima semana

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Bandai Namco Entertainment ha lanzado oficialmente Digimon UP, un nuevo videojuego gratuito para dispositivos móviles que busca combinar la nostalgia de los primeros aficionados con mecánicas adaptadas a los hábitos de juego actuales. Disponible desde el 15 de julio pra iOS y Android, el título se presenta como una experiencia de progresión constante en la que los Digimon continúan evolucionando incluso cuando el jugador no está conectado. Ya os hemos contado muchos detalles sobre el jeugo como los atributos y especies de todos los iniciales.

Digimon UP quiere recuperar algunos de los elementos más reconocibles de la franquicia, desde los míticos Digivices hasta el clásico juego de cartas Digital Monster Card Game. Todo ello acompañado por un apartado artístico completamente nuevo basado en pixel art, una decisión que conecta directamente con los orígenes de la saga sin renunciar a una presentación moderna.

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Un viaje Digimon que evoluciona contigo

Bandai Namco define Digimon UP bajo un concepto muy claro: "Un viaje Digimon que avanza con tu vida". La filosofía detrás del proyecto es que el progreso nunca se detenga. Aunque el usuario cierre la aplicación, sus compañeros digitales continúan fortaleciéndose, entrenando y preparándose para futuros combates.

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Este sistema de progresión automática responde a una de las tendencias más populares dentro del mercado móvil actual, permitiendo que los jugadores puedan disfrutar del título sin necesidad de dedicar largas sesiones diarias. Al regresar al juego encontrarán a sus Digimon más fuertes, listos para seguir evolucionando y enfrentarse a nuevos desafíos.

Pixel art completamente nuevo con sabor clásico

Uno de los aspectos más llamativos de Digimon UP es su dirección artística. En lugar de apostar por gráficos tridimensionales, Bandai Namco ha desarrollado sprites de pixel art exclusivos para este lanzamiento.

El resultado mantiene el encanto visual de los primeros videojuegos y dispositivos virtuales de Digimon, pero con animaciones y acabados mucho más detallados. La compañía explica que esta estética busca transmitir la esencia clásica de la franquicia mientras ofrece una experiencia visual atractiva para los jugadores actuales.

Para muchos aficionados veteranos, este estilo supone uno de los principales reclamos del juego, ya que recuerda directamente a los Virtual Pets y a los primeros títulos lanzados durante la década de los noventa.

Criar, entrenar y evolucionar a tu compañero Digimon

Como buen RPG de crianza, el núcleo de Digimon UP gira alrededor del desarrollo del compañero digital.

Al comenzar la partida cada jugador escoge a su Digimon inicial y, desde ese momento, deberá alimentarlo, entrenarlo y fortalecer el vínculo entre ambos para desbloquear nuevas digievoluciones.

Este sistema mantiene uno de los pilares históricos de la franquicia: la evolución depende del cuidado que recibe cada criatura, permitiendo que cada partida tenga cierto grado de personalización según las decisiones del usuario.

Recompensas para celebrar el lanzamiento

Bandai Namco también quiere incentivar a los primeros jugadores con una serie de regalos gratuitos.

Gracias a las campañas promocionales realizadas antes del estreno, todos los usuarios pueden reclamar diversas recompensas especiales de lanzamiento. Entre ellas destacan Tai Kamiya y Agumon, dos de los personajes más emblemáticos del universo Digimon, además de distintos objetos que facilitan el inicio de la aventura.

En la documentación distribuida a la prensa también aparecen otros bonus obtenidos durante la fase previa de registro, lo que permitirá a los nuevos jugadores comenzar con recursos adicionales para acelerar su progreso.

Eventos y campañas desde el primer día

El lanzamiento del juego llega acompañado de varias campañas de celebración organizadas por Bandai Namco.

La compañía ha confirmado diferentes acciones promocionales en sus redes sociales oficiales y otras plataformas digitales, invitando a los jugadores a participar para conseguir premios y mantenerse informados de las próximas novedades del título.

Todo apunta a que Digimon UP seguirá el modelo habitual de los juegos como servicio, con nuevos eventos temporales, recompensas periódicas y actualizaciones que amplíen el contenido disponible tras el lanzamiento.

Un juego gratuito con micropagos y cajas de botín

Digimon UP puede descargarse sin coste tanto en App Store como en Google Play, aunque incorpora compras opcionales dentro del juego.

Bandai Namco especifica que el modelo de negocio incluye objetos de pago y cajas de botín, una práctica habitual en muchos títulos free-to-play. Esto permite acceder gratuitamente a toda la experiencia básica mientras se ofrecen opciones de progresión o personalización mediante compras integradas.