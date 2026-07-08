Digimon Up consigue fecha urgente de lanzamiento en móviles para la próxima semana

Juan Pérez 08 JUL 2026 - 14:18h.

Un día entre semana para llegar gratis a los dispositivos iOS y android

Digimon Up: los atributos y especies de todos los iniciales

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Digimon Up rompe los moldes de los placeholders pasados para acaparar todas las miradas de la saga durante el verano con la confirmación del 15 de julio como fecha oficial de lanzamiento. El juego de móviles gratuito llega a iOS y android con 15 criaturas iniciales entre las que están los personajes más icónicos de la franquicia, un punto a favor para entrar de lleno en el V-Pet con combates por turnos.

El año 2026 es muy especial para Digimon no sólo por el éxito de Time Stranger con su próximo acercamiento a Nintendo Switch 2, sino por los dos aviones que pretenden romper las previsiones en el mobile. Digimon Up es la apuesta desde el turn-based para recopilar la esencia pura de una dinámica muy conocida, además con 200 personajes diferentes planteados tanto para el primer plano como para la banca...pero no es el único.

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El registro previo es el primer paso para entender el acercamiento al juego como algo fundamental no sólo como recordatorio, sino como parte de la ampliación de las recompensas para empezar con un perfil más avanzado. Con cartas promocionales, objetos de mejora y potenciadores, es la mejor manera de llegar antes que nadie.

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En los últimos días se han confirmado nuevos aspectos visuales del gameplay así como parte del entrenamiento, de los sprites personalizados y de las primeras dinámicas de combate. Aunque casi todo es un secreto en el juego, por lo que hay mucho por descubrir de cara a las primeras horas.

Digimon Alysion es la apuesta a lo Pokémon TCG Pocket para consolidar el juego de cartas en digital tal y como lo ha hecho la competencia, y también apunta a 2026. A sabiendas de la fecha de Digimon Up para este verano, lo lógico es imaginar el card game para el último trimestre del año por lo que hay tiempo suficiente para sacarle el máximo partido al digivice digital a partir del miércoles de la semana que viene.