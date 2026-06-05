Digimon Up: los atributos y especies de todos los iniciales

Juan Pérez 05 JUN 2026 - 12:26h.

La guía inicial de cara a las debilidades

Digimon Up regala a Tai y Agumon en la nueva lluvia de premios

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El estándar de las debilidades en los juegos de Digimon tiene ahora un nuevo foco en uno de los juegos más interesantes para la franquicia de cara a este 2026 repleto de novedades. Digimon Up es el primero de los tres frentes abiertos por la saga con la escenificación de un combate por turnos con uso de cartas y la elección de 15 iniciales con atributos y especies confirmadas.

La hoja de ruta de Digimon para lo que queda de año deja por delante dos juegos nuevos de móviles junto al port de Digimon Story: Time Stranger que llega el próximo 10 de julio a Switch 1 y 2. Entre tanto las expectativas pasan por saber cómo se van a adaptar tanto Digimon Up como Digimon Alysion en su lanzamiento final en iOS y android a la espera de novedades en las próximas semanas.

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El concepto de las debilidades es muy diferente en Digimon con respecto a otras franquicias, por lo que el fan enclaustrado en Pokémon debe de dar un paso para aprender algo más. La sustentación del daño extra o de la protección de determinados ataques pasa en este caso por dos acepciones, el origen de la especie de la criatura con lo que significa para su ataque y el atributo.

En Digimon el círculo de debilidades deja a Vacuna frente a Virus que a su vez puede con Data (Vacuna>Virus>Data>Vacuna), con una cuarta opción que no tiene ventajas ni desventajas ante ningún ataque como es le especificación libre. Aún así hay más asteriscos en determinadas variables escenificadas sobre todos en villanos, por lo que alguna batalla puede cambiar esa premisa más adelante como sucede en otros juegos.

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Aún así la base inicial es sencilla entre los 15 digimon iniciales, los denominados Partners que serán la cara visible de todos los combates de Digimon Up. Porque una de las grandes novedades del juego de móviles es que sólo se va a luchar con uno junto al acompañamiento de las cartas, mientras que otros 5 que pertenecerán al grupo de supports estarán en la banca para apoyar al principal. Y es fundamental entender que son dos tipos distintos, por lo que no se pueden intercambiar en ningún momento.

Esos roles van a acompañar la dinámica de los combates tanto como la de la versión V-Pet del juego, pero de momento es difícil saber cómo será la escala de poder. El único detalle significativo de la lista oficial es que todos los digimon están en su etapa rookie a excepción de Gatomon, que como sucede en el anime está habituado a su etapa de evolución Champion, por eso suele ser más fuerte que los demás, una decisión inteligente en muchos de los casos.

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El listado completo de atributo y especie de cada uno puede ayudar a tomar una decisión sobre el Digimon Partner inicial, porque sólo se puede jugar y elegir a uno de inicio. Hasta no conseguir la evolución hasta la forma final, el juego no permitirá (al menos gratuitamente) acceder al siguiente digihuevo.

Agumon

Atributo: Vacuna

Especie: Reptil

Gabumon

Atributo: Data

Especie: Reptil / Bestia

Biyomon

Atributo: Vacuna

Especie: Ave

Tentomon

Atributo: Vacuna

Especie: Insectoide

Palmon

Atributo: Data

Especie: Vegetación

Gomamon

Atributo: Vacuna

Especie: Bestia Marina

Patamon

Atributo: Data

Especie: Mamífero

Gatomon

Atributo: Vacuna

Especie: Bestia Sagrada

Veemon

Atributo: Free

Especie: Mini Dragón

Armadillomon

Atributo: Free

Especie: Mamífero

Hawkmon

Atributo: Free

Especie: Ave

Wormmon

Atributo: Free

Especie: Larva

Guilmon

Atributo: Virus

Especie: Reptil

Renamon

Atributo: Data

Especie: Hombre Bestia

Terriermon