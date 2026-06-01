Digimon Up regala a Tai y Agumon en la nueva lluvia de premios

Juan Pérez 01 JUN 2026 - 09:24h.

Una nueva cuenta atrás para conseguir más recompensas

La fecha de Digimon Up, un placeholder con pistas para verano

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La cara más reconocible de los niños elegidos para viajar al mundo digital toma el relevo en la promoción de Digimon Up con la ampliación de recompensas del juego para las próximas semanas. El juego de móviles enfocado en el V-PET y en los combates por turnos renueva sus premios con tres nuevos niveles de cara a los registros previos e incorpora un nuevo enlace con la primera generación para darle valor a Agumon y a Tai.

El regreso a la primera generación de Digimon es el mayor atractivo apelando a la nostalgia como ha hecho Pokémon con Pocket en el TCG para móviles. En ese paso lógico para ser masivos y apuntar a todos los públicos de otra época están los 15 elegidos como Digimon Partner de cara a iniciar la aventura, un plus para valorar todo lo que puede significar el reencuentro con el icono en sí de la serie en la conversión al juego móvil.

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La superación de los 500.000 registros previos con los consiguientes premios como stickers, boletos holográficos, semillas y Gekkomon pasan ahora al siguiente nivel. Digimon Up escala hacia el millón de reservas gratuitas para ampliar así los premios, y entre ellos están tanto Taichi Yagami como Agumon en un sprite especial. Estas son las tres recompensas previstas si la comunidad responde.

Sprite de Taichi Yagami y Agumon al alcanzar el millón de reservas previas.

Una skin de pijama de Patamon con los 800.000 registros previos.

1.000 bit al llegar a los 600.000 registros.

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La nostalgia pesa en exceso hasta volcar el contenido hacia lo que due Digimon Adventures a pesar de que múltiples IP's de la franquicia han tomado rumbos muy diferentes. Cybersleuth, Hacker's Memory y Time Stranger van en otra dirección pero la proyección hasta ahora de Digimon Up se queda en la primera generación como la ideal para conectar con un perfil concreto de jugadores.

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De hecho la ausencia generalizada de los líderes legendarios hasta entonces y el pack de iniciales entre los 15 seleccionados para comenzar el juego apunta a eso. Aún así hay novedades interesantes como la puesta en escena de Gallantmon (Dukemon), el reconocido caballero digital que se cuela en el juego así como Numemon con la consecución de las 500.000 reservas. Eso sí, este último lo hace como compañero support porque no podrá ser un inicial, sino un apoyo que luchará en segundo plano.

A día de hoy no hay fecha declarada después del placeholder veraniego que se colocó en la store tanto de Android como de iOS, por lo que toca analizar todos los eventos del verano. Lejos de las grandes corrientes con las presentaciones imponentes del State of Play, Xbox Showcase y el Summer Game Fest, hay espacio para colar el juego de Digimon en algún otro momento con las más de diez propuestas que hay en este 'No E3'. Lo normal es tener novedades en la DigimonCon, pero el juego sale en 2026 por lo que no hay espacio para esperar a febrero al contenido propio lo que apunta a buenas nuevas en la próxima semana.